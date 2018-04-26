Арзамасова Елизавета Николаевна

Дата рождения: 17 марта 1995 год Место рождения: Москва, Россия

Знак зодиака: Рыбы

Мама Лизы Арзамасовой Юлия рано заметила талант дочери и приложила все усилия, чтобы его развивать. В четыре года девочка уже посещала музыкальную студию при ГИТИСе, где была самой младшей в группе. В шесть Лиза впервые снялась в кино. Родительница будущей звезды рассылала ее портфолио везде, где только могла. И это дало свои результаты.

Арзамасова стала широко известна после исполнения одной из главных ролей в сериале «Папины дочки» на телеканале СТС.

В 2009 году Арзамасову отметили как самую многообещающую молодую артистку на Международном кинофестивале «Меридианы Тихого океана».

В 2010 году принимал участие в телевизионном шоу Первого канала «Лед и пламень», где в паре с Максимом Стависким заняла второе место. В 2011 году она была ведущей Международного телевизионного конкурса юных музыкантов на канале «Культура». В 2013 году Лиза стала соведущей в молодежном ток-шоу «Я права» на канале «Юмор».

Кинематографическая карьера актрисы год от года набирает обороты. В 2016 году на экраны вышли сразу три картины с ее участием: «72 часа», «Напарник», а также «Трепалов и кошелек».

В 2017 году Лиза Арзамасова стала лицом канала СТС Love.

Личная жизнь Лизы Арзамасовой

Мама Лизы тщательно оберегает личную жизнь дочери от посторонних глаз. До сегодняшнего дня актриса не имела серьезных отношений, о которых было бы известно журналистам. Ей приписывали роман с партнером по мюзиклу «Ромео и Джульетта» Филиппом Бледным, но никаких фактов, подтверждающих это, не было.

Интересные факты

Карьерой Лизы плотно занимается мама — удаленная работа в качестве переводчика позволяет ей это делать. Она сопровождает дочь в рабочих поездках, принимает решение о съемках в том или ином проекте.

Лиза много времени уделяет благотворительной деятельности, она является представителем проекта «Старость в радость». Вместе с другими волонтерами фонда она ездит в дома престарелых и заботится о пожилых людях.

Актриса постоянно ходит в зал и выкладывает снимки с тренировок в свой микроблог.

Фильмография

Линия защиты

Ковчег

Кулагин и партнёры

В плену времени

Папины дочки

Любовь в большом городе

Братья Карамазовы

Достоевский

Корпоратив

Мой любимый папа

Екатерина. Взлёт

Осиное гнездо

Храбрая сердцем

Напарник

Ромео и Джульетта