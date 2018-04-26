Лачина Ирина Олеговна

Дата рождения: 29 августа 1972 года

Место рождения: Молдавия, Бельцы

Знак зодиака: Дева

Ирина родилась в актерской семье. Причем, ее мама Светлана Тома к моменту рождения дочери была уже признанной звездой СССР. А отец Олег Лачин трагически погиб, когда Ирина была еще совсем маленькой. Поскольку мама очень много снималась в кино, воспитанием девочки в основном занимались бабушки и дедушки. Иногда мама брала ее с собой в экспедиции. Поэтому, как выглядит настоящая актерская жизнь, Ирина знала не понаслышке. Она также посещала драмкружок и танцевальный, как и большинство советских детей много времени проводила за играми в во дворе. Представляя себя маленькой разбойницей из «Снежной королевы» изучила все местные крыши и заборы. В гости к маме постоянно приходили известные артисты и режиссеры. Вели умные разговоры об искусстве. Не удивительно, что первую роль в кино Лачина сыграла уже в семилетнем возрасте. Однако, окончив школу с золотой медалью, девушка не могла сразу решиться поступать на актерский. Ее сомнения развеял режиссер Всеволод Шиловский . Заглянув как-то в гости, он предложил Ирине поучаствовать в его новой картине «Блуждающие звезды». Вместо предполагаемого вначале эпизода Лачина в итоге сыграла главную героиню. После этого Лачина решительно отправилась поступать в Щукинское училище, которое успешно и закончила в 1993 году. Мастером ее курса был Александр Ширвиндт . На сегодняшний день в послужном списке актрисы интересные работы в Театре на Таганке и в «Современнике», около сорока ролей в кино, причем, очень разноплановых от пленницы фашистского концлагеря во «Французском вальсе» (1995 г.) до бывшей байкерши в популярном сегодня ситкоме «Воронины». В 2014 году актриса получила диплом режиссера, окончив Государственный институт «Останкино».

Первым и единственным мужем Ирины является актер Олег Будрин . Они поженились, будучи студентами «Щуки». Их многолетний брак пережил разные периоды, ходили даже слухи, что пара рассталась. Но актриса опровергла эти домыслы. В семье выросла дочь Мария (1991 г.), она также как и мама закончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания.

Ирина Олеговна очень любит животных, в ее доме всегда кто-нибудь живет — кошки, собаки, хомяки. Участвуя в шоу «Цирк со звездами» на Первом канале актрисе удалось подружиться с тигрицей. Лачина также увлекается автогонками.

Фильмография

1979 — Здравствуйте, я приехал!

1991 — Блуждающие звёзды

1995 — Французский вальс

1998 — У Христа за пазухой

2000-2001 — Тайны дворцовых переворотов

2000 — Маросейка, 12 2001 — Леди Бомж

2001 — Леди Босс

2003 — Леди Мэр 2003 — Лучший город Земли

2004 — Нежное чудовище

2005 — Бухта Филиппа

2006 — Охота на гения

2006 — Своя чужая сестра

2007 — Шутка

2007 — В саду у Господа Бога

2008 — Слабости сильной женщины

2008 — Тяжёлый песок

2009 — Морской патруль

2010 — Гидравлика

2010 — Белый налив

2010 — Медвежий угол

2010 — Я подарю себе чудо

2010 — Подарок судьбы

2011 — Охраняемые лица

2011 — А счастье где-то рядом

2011 — Только ты 2012 — Контакт 2011

2012 — Легенда №17 2012 — Собачья работа

2015 — Юрочка

2016 — Экипаж

2016-2017 — Воронины