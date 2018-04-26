Матильда Шнурова (Елена Владимировна Мозговая) 

Дата рождения: 13 июля 1986 года
Место рождения: Воронеж
Знак зодиака: Рак Родители будущей питерской знаменитости, Татьяна и Владимир Мозговые, при рождении дали девочке имя Елена. Спустя всего полтора года их брак распался, и Елена осталась с мамой. Вскоре мать вновь вышла замуж и новое семейство переехало в село Ливенка, там родился брат Елены — Игорь. Девочка училась в сельской школе, не слишком любила учебу и часто нарушала принятые нормы поведения. Позднее Татьяна вновь развелась и вернулась в Воронеж, где занялась сахаджа-йогой и шитьем. Юная Елена жила то с мамой, то у отца, то у бабушек, пока наконец не решилась попытаться покорить Москву. Семнадцатилетняя девушка мечтала поступить на режиссерскую специальность во ВГИК. В Москве Елене помог устроиться ее земляк Иван Демьян, солист группы «7б», на студии которого она некоторое время жила. Он же познакомил девушку с продюсером группы «Тату» Иваном Шаповаловым, в чей офис она устроилась работать. В тот же период фотограф Дмитрий Михеев пригласил ее работать светским репортером в глянцевое издание, в связи с чем подкинул девушке идею взять псевдоним. Идея Елене понравилась настолько, что вскоре она решила и вовсе сменить имя, официально став Матильдой. Перебравшись в Петербург, Матильда поступила в Технологический институт на биохимический факультет, на котором увлеченно училась и даже начала заниматься научными изысканиями, но познакомилась с Сергеем Шнуровым, который полностью изменил ее жизнь. Как выразилась сама Матильда: «невозможно работать в биохимической лаборатории и быть женой Сергея Шнурова». С тех пор она всячески проявляла себя в качестве менеджера различных проектов. Вспомнив свою юношеское увлечение балетом, Матильда открыла балетную школу «Айседора», наняла туда преподавателей из числа выпускников Вагановского училища, а также солистов «Русского балета» и Мариинского театра. Талантливая девушка также сама периодически участвовала в постановках. Матильда спешно реализовала себя и в ресторанном бизнесе. Сначала она приняла на себя руководство баром «Синий Пушкин», который открыл Сергей Шнуров. Затем вместе с поваром бара Игорем Гришечкиным они придумали открыть ресторан, где он мог бы реализовывать собственные идеи. В 2012 году они основали ресторан «КоКоКо», который с тех пор уже успел переехать из цоколя на улице Некрасова на верхний этаж гостиницы «WSt. Petersburg». Ресторан имеет большую популярность как в богемных кругах, так и вне их.
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Личная жизнь Матильды Шнуровой
Не так много известно о личной жизни Матильды Шнуровой до встречи с эксцентричным лидером «Ленинграда». Незадолго до переезда из Москвы в Санкт-Петербург она встречалась с фотографом Дмитрием Михеевым, который по некоторым данным и стал тем человеком, с чьей подачи девушка сменила имя. Различные слухи ходят также о ее отношениях с Иваном Демьяном и актером Евгением Цыгановым. Матильда никак не комментирует подобную информацию. С Сергеем Шнуровым Матильда познакомилась в 2006 году на концерте «Ленинграда», куда ее привела их общая знакомая. Музыкант был восхищен красотой девушки. После выступления они отправились на ночную прогулку по городу и, поскольку Шнуров на тот момент был свободен, их роман стал развиваться очень быстро. В 2010 году пара решила официально заключить брак и обвенчаться в храме. Детей супруги пока не планируют. Стоит отметить, что Шнуров уже был дважды женат и имеет двоих детей.
Интересный факт
Среди постоянных гостей ресторана есть такие личности как актер Рэйф Файнс и комик Евгений Петросян