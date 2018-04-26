Буланова Татьяна Ивановна

Дата рождения: 6 марта 1969 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Рыбы

Будущая заслуженная артистка России родилась в семье минера-торпедиста Ивана Петровича и его жены, фотографа Нины Павловны. Отец Татьяны был одним из первых в СССР, кто стал командовать военной частью с ракетными подлодками. Творчеством Татьяна активно занималась уже в детстве. Среди ее интересов была художественная гимнастика, но она быстро отошла на второй план, когда в жизни девочки возникла музыка. В девять лет Татьяна стала учиться игре на фортепиано, а разобравшись, что к чему, освоила еще и гитару. Окончив школу, в 1987 году Татьяна Буланова поступила на библиотечный факультет института имени Крупской, где проучилась три года. Затем она решила подать документы в школу-студию при знаменитом Мюзик-Холле. Впрочем, и здесь певица не задержалась надолго. Буквально в конце первого семестра она встретила Николая Тагрина, стала выступать в его проекте «Летний сад» и от учебы пришлось отказаться.

Группа быстро набрала серьезную популярность в России и в СНГ. Коллектив постоянно гастролировал, выигрывал различные конкурсы, а их главная песня «Не плачь» стала настоящим шлягером. В 1994 году «Летний сад» стал самой продаваемой группой СНГ. А через два года Татьяна решила, что пришла пора заняться сольной карьерой. Она выпустила альбом «Мое русское сердце» и вошла в саундтреки сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». К середине нулевых годов популярность Татьяны Булановой заметно снизилась, но талантливая девушка нашла себя еще в нескольких областях. Она написала автобиографию «Территория женщины» в 2007 году. Татьяна так же попробовала свои силы в кино, снявшись в фильме «Любовь еще может быть…». В 2008 году недолгое время певица вела передачи «Коллекция впечатлений с Татьяной Булановой» и «Не мужское это дело» на 100ТВ, с 2012 — реалити-шоу «Между нами, девочками» на Первом канале.

Личная жизнь

В 1992 году Татьяна Буланова впервые сочеталась браком. Ее избранником стал звукорежиссер и продюсер группы «Летний сад» Николай Тагрин. Брак продлился 13 лет. В 1993 Татьяна родила сына Александра. Татьяна и Николай разошлись в 2005 году. В том же году Буланова вышла замуж за футболиста и тренера Владислава Радимова , а спустя два года на свет появился Никита Радимов. Брак просуществовал 11 лет, в 2016 году пара объявила о разводе. Владислав и Татьяна сохранили дружеские отношения.

Интересные факты

Первый клип группы «Летний сад» на песню «Не плачь» был записан всего за две тысячи рублей. Несмотря на это он взял Гран-При фестиваля «Шлягер года».

Дискография

1990 — 25 гвоздик

1991 — Не плачь

1992 — Старшая сестра

1993 — Баллады

1994 — Странная встреча

1994 — Измена

1995 — Я сведу тебя с ума 1995 — Скоро боль пройдёт

1996 — Обратный билет

1996 — Моё русское сердце

1997 — Стерпится-слюбится

1998 — Женское сердце

1999 — Стая

2000 — Мой сон 2001 — День рождения

2001 — Летний сон 2001 — Золото любви

2002 — Красное на белом

2002 — Это игра

2003 — Любовь

2004 — Белая черёмуха

2005 — Летела душа

2007 — Люблю и скучаю

2010 — Романсы

2017 — Это Я