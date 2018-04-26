Ещё
«BAZAR-ный день» устроили в библиотеке имени Платонова на Усиевича
Далее:
Читайте также:
Ещё

«BAZAR-ный день» устроили в библиотеке имени Платонова на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 42 им. Платонова, которая расположена на улице Усиевича, устроили мероприятие под названием «BAZAR-ный день». Его участниками стали члены Московского салона литераторов.
Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Вечер начался с открытия выставки живописи Георгия Плотникова «Душа, наполненная цветом». Далее состоялась презентация очередного сборника поэзии и прозы «Московский дом». Завершилось мероприятие выступлением женского хора с авторским гимном Моссалита, — пояснил представитель администрации.
Вечер провели писатели Ольга Грушевская и Всеволод Круж.
Библиотека № 42 расположена по адресу ул. Усиевича, д. 16. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Произведения Грига и Дебюсси прозвучат в храме недалеко от Аэропорта Молебен о чадородии совершат в храме на Красноармейской Вечеринку в тургеневском стиле устроят в библиотеке на Усиевича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Как уходили знаменитости16
Киноляпы, которые никто не замечал23
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение