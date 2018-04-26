«BAZAR-ный день» устроили в библиотеке имени Платонова на Усиевича 

В библиотеке № 42 им. Платонова, которая расположена на улице Усиевича, устроили мероприятие под названием «BAZAR-ный день». Его участниками стали члены Московского салона литераторов.
Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Вечер начался с открытия выставки живописи Георгия Плотникова «Душа, наполненная цветом». Далее состоялась презентация очередного сборника поэзии и прозы «Московский дом». Завершилось мероприятие выступлением женского хора с авторским гимном Моссалита, — пояснил представитель администрации.
Вечер провели писатели Ольга Грушевская и Всеволод Круж.
Библиотека № 42 расположена по адресу ул. Усиевича, д. 16. (мю)