«BAZAR-ный день» устроили в библиотеке имени Платонова на Усиевича

В библиотеке № 42 им. Платонова, которая расположена на улице Усиевича, устроили мероприятие под названием «BAZAR-ный день». Его участниками стали члены Московского салона литераторов.

Об этом рассказали в администрации библиотеки.

— Вечер начался с открытия выставки живописи Георгия Плотникова «Душа, наполненная цветом». Далее состоялась презентация очередного сборника поэзии и прозы «Московский дом». Завершилось мероприятие выступлением женского хора с авторским гимном Моссалита, — пояснил представитель администрации.

Вечер провели писатели Ольга Грушевская и Всеволод Круж.

Библиотека № 42 расположена по адресу ул. Усиевича, д. 16. (мю)