Торжественная программа пройдет в Доме культуры «Ильичевка»

Фото: архив

Торжественная программа «В лесу прифронтовом», посвященная Дню Победы, пройдет 8 мая в Доме культуры «Ильичевка» поселения Первомайское. Об этом 25 апреля сообщила сотрудница учреждения Валентина Шитова.

— Программа мероприятия будет состоять из выступлений различных творческих объединений. Свои номера покажут танцевальный коллектив «Легкий стиль», солист вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы» Георгий Мещеряков и многие другие, — отметила Валентина Шитова.

Она рассказала, что гости мероприятия смогут отведать блюда настоящей фронтовой кухни.

— Все желающие посетят музей поискового отряда «Русич», в котором представлены найденные участниками объединения вещи. Там будут выставлены книги 1940-х годов, — добавила Валентина Шитова

Начало торжественного мероприятия запланировано на 17:00. Приглашаются все желающие.