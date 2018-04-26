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Торжественная программа пройдет в Доме культуры «Ильичевка»
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Торжественная программа пройдет в Доме культуры «Ильичевка» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Торжественная программа «В лесу прифронтовом», посвященная Дню Победы, пройдет 8 мая в Доме культуры «Ильичевка» поселения Первомайское. Об этом 25 апреля сообщила сотрудница учреждения Валентина Шитова.
— Программа мероприятия будет состоять из выступлений различных творческих объединений. Свои номера покажут танцевальный коллектив «Легкий стиль», солист вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы» Георгий Мещеряков и многие другие, — отметила Валентина Шитова.
Она рассказала, что гости мероприятия смогут отведать блюда настоящей фронтовой кухни.
— Все желающие посетят музей поискового отряда «Русич», в котором представлены найденные участниками объединения вещи. Там будут выставлены книги 1940-х годов, — добавила Валентина Шитова
Начало торжественного мероприятия запланировано на 17:00. Приглашаются все желающие.
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