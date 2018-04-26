Праздник Весны и Труда отметят на Лермонтовском проспекте

Культурный центр «Лидер» 1 мая в 11.00 приглашает всех желающих принять участие в пленэре и мастер-классе, посвященным Дню международной солидарности трудящихся.

— Природа уже расцветает всеми красками, в воздухе витают первые предзнаменования лета, а в душе появляется новое вдохновение! «Лидер» с большим вниманием и заботой относится к тому, что в вашем сердце живет любовь к творчеству и рукоделию. Мероприятие под названием «Твой мир! Твоя Россия!» — это уникальная площадка, на которой развернутся сразу несколько открытых мастер-классов и пленэр под руководством настоящих мастеров своего дела, — рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Культурный центр находится по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)