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Праздник Весны и Труда отметят на Лермонтовском проспекте
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Праздник Весны и Труда отметят на Лермонтовском проспекте 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» 1 мая в 11.00 приглашает всех желающих принять участие в пленэре и мастер-классе, посвященным Дню международной солидарности трудящихся.
— Природа уже расцветает всеми красками, в воздухе витают первые предзнаменования лета, а в душе появляется новое вдохновение! «Лидер» с большим вниманием и заботой относится к тому, что в вашем сердце живет любовь к творчеству и рукоделию. Мероприятие под названием «Твой мир! Твоя Россия!» — это уникальная площадка, на которой развернутся сразу несколько открытых мастер-классов и пленэр под руководством настоящих мастеров своего дела, — рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Культурный центр находится по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)
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