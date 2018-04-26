Лютаева Татьяна Борисовна

Дата рождения: 12 марта 1965 года

Место рождения: Одесса

Знак Зодиака: Рыбы

Татьяна родилась и выросла в Одессе в семье отца — геолога и мамы — детского логопеда. По признанию самой актрисы, родители были очень разными людьми и постоянно находились на грани развода, но жили вместе ради дочери, плоть до того момента, пока она не уехала в Москву. Таня с раннего детства проявляла артистические способности, но родители, далекие от мира искусства, не понимали ее увлечений. В подростковом возрасте, стеснительная девочка, не считающая себя красавицей, все же нашла в себе силы записаться в театральный класс. Здесь ее талант смог немного раскрыться. А дальше произошла судьбоносная встреча с народным артистом СССР Алексеем Баталовым . Тогда в 1983 году звезда советских экранов преподавал во ВГИКе и как раз набирал курс. В Одессу он приехал на гастроли и параллельно с выступлениями занимался отсмотром местных талантливых ребят в специализированных классах. Татьяну знаменитый артист заметил сразу и пригласил ее учиться у себя на курсе. Девушка была так счастлива, удостоившись такой чести, что стала лучшей ученицей курса Баталова.

На выпускном экзамене в 1986 году (спектакль «Тень», по пьесе Шварца) Татьяну заметила и оценила ее талант режиссер Светлана Дружинина . В ту пору она как раз занималась съемками первой части «Гардемаринов». Татьяне была предложена роль Анастасии Ягужинской. Колоссальный успех получил и сам фильм, и дебют молодой актрисы мгновенно сделал ее звездой. Предложения сниматься в кино посыпались одно за другим, но удачное замужество не позволило Татьяне Лютаевой слишком часто принимать эти предложения. Актриса уехала жить на родину мужа в Литву, где ее с удовольствием приняли в труппу Вильнюсского русского драматического театра. На этой сцене она проработала 16 лет, сыграв много интересных ролей.

В 2004 году, в связи с разводом, Лютаева вернулась в Москву и триумфально продолжила свою кинокарьеру. Если проследить ее фильмографию, то станет понятно, что иногда актриса получала до десяти ролей в год. За одну только пятилетку с 2011 по 2015 год артистка сыграла более 35 ролей. Всего в ее послужном списке около ста киноработ. Причем, из образов молодых героинь она плавно перетекла в возрастные роли, не потеряв при этом своего природного обаяния и привлекательности. Лютаева продолжает сниматься и сегодня. В 2014 году Татьяна Лютаева получила звание Заслуженной артистки РФ.

Личная жизнь Татьяны Лютаевой

По признанию самой актрисы, в период студенчества она получала предложения руки и сердца несколько раз. Одним из ухажеров был знаменитый сегодня режиссер Дмитрий Месхиев . Но для семейной жизни она выбрала более уравновешенного парня — литовца Олегаса Дитковскиса, режиссера по профессии. Вместе с ним актриса уехала в Литву. У пары родилась дочь Агния (1988 г.). Брак распался из-за ревности супруга. Вторым мужем актрисы тоже был литовский режиссер Рокас Раманаускас. В этом браке родился сын Доминик (1999 г.). После этого счастливая семейная жизнь продлилась еще 5 лет. В 2004 году актриса вместе с детьми перебралась в Москву, где встретила своего третьего мужа Дмитрия Мишина, но гражданский брак оказался недолговечным. В 2014 году Татьяна Лютаева впервые стала бабушкой. Дочь Агния родила сына Федора.

Фильмография

1987 — Гардемарины, вперёд

1988 — Дама с попугаем

1991 — Семь дней после убийства

1991 — Похороны на втором этаже

1991 — Виват, гардемарины!

1991 — За последней чертой

1991 — Внимание, ведьмы!

1992 — Паутина

1992 — Чёрный квадрат

1992 — Над тёмной водой

1993 — Ты есть…

1993 — Роль

1994 — Письма в прошлую жизнь

1994 — Терра инкогнита

1994 — Обаяние дьявола

1999 — Двор

1999 — Женская собственность

2000 — Маросейка, 12 2002 — Тайная сила

2002 — Атлантида

2003 — Крёстный сын 2003 — Третий вариант

2003 — Другая женщина, другой мужчина…

2003 — Жизнь одна

2004 — Грехи отцов

2004 — Посылка с Марса

2005 — Дура

2005 — Не забывай

2005 — Умножающий печаль

2005 — Есенин

2005 — Охота на изюбря

2005 — Верёвка из песка

2005 — Роман ужасов

2006 — Волкодав из рода Серых псов

2006 — Знаки любви

2006 — Меченосец

2006 — Жара

2006 — Последний забой

2006 — Последний приказ генерала

2006 — Псевдоним «Албанец»

2007 — Возвращение Турецкого

2007 — Если у Вас нету тёти

2007 — Закон и порядок: Преступный умысел

2007 — Иван Подушкин. Джентльмен сыска 2 2007 — Полное дыхание

2007 — Руд и Сэм 2007 — Я сыщик

2008 — Антисекс

2008 — Бородин. Возвращение генерала

2008 — Деньги для дочери

2008 — Невеста на заказ

2008 — Принцесса цирка

2008 — Украсть у…

2008-2011 — Обручальное кольцо

2008 — Я лечу

2008 — Закон и порядок: Преступный умысел 2 2008 — Фотограф

2009 — Однажды будет любовь

2009 — Суд 2009 — Малахольная

2009 — Самый лучший фильм 2 2009 — Человек, который знал всё 2009 — Если нам судьба…

2009 — Грязная работа

2009 — Пикап: съём без правил

2009 — Предлагаемые обстоятельства

2009 — Я буду жить!

2010 — Детективное агентство «Иван да Марья»

2010 — Вдовий пароход

2010 — Услышь моё сердце

2010 — Выкрутасы

2010 — Тридцать седьмой роман

2010 — Столица греха

2010 — Земский доктор

2010 — Обратный путь

2011 — Метод Лавровой

2011 — Только ты 2011 — Откровения

2011 — Горячее сердце

2011 — Дело Крапивиных

2011 — Дублёрша

2011 — Зимнее танго

2011 — Краткий курс счастливой жизни

2011 — Земский доктор. Продолжение

2012 — Любовь не делится на два 2012 — Метод Лавровой 2 2012 — Нечаянная радость

2012 — Любовь для бедных

2012 — Пять звёзд

2012 — Русалка

2012 — Жена Штирлица

2012 — Источник счастья

2012 — Полина Васильевна и компания

2012 — Земский доктор. Жизнь заново

2013 — Агент

2013 — Хочу замуж

2013 — Найти мужа в большом городе

2013 — Дед 005 2013 — Людмила

2013 — Продавец игрушек

2013 — Земский доктор. Возвращение

2013-2015 — Мелодия на два голоса

2014 — Гетеры майора Соколова

2014 — Женщины на грани

2014 — Земский доктор. Любовь вопреки

2014 — Берцы

2014 — Весёлые ребята

2014 — Домик у реки

2014 — Сын за отца

2014 — Сон как жизнь

2014 — Овечка Долли была злая и рано умерла

2014-2015 — Степные волки

2015 — Метод Фрейда 2 2015 — Людмила Гурченко

2015 — Мамочки

2015 — Сводные судьбы

2016 — Герой

2016 — Дом на краю леса

2016 — Завещание принцессы

2017 — Наживка для ангела

2017 — Гардемарины 4