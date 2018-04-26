Лютаева Татьяна Борисовна 

Дата рождения: 12 марта 1965 года
Место рождения: Одесса
Знак Зодиака: Рыбы
Татьяна родилась и выросла в Одессе в семье отца — геолога и мамы — детского логопеда. По признанию самой актрисы, родители были очень разными людьми и постоянно находились на грани развода, но жили вместе ради дочери, плоть до того момента, пока она не уехала в Москву. Таня с раннего детства проявляла артистические способности, но родители, далекие от мира искусства, не понимали ее увлечений. В подростковом возрасте, стеснительная девочка, не считающая себя красавицей, все же нашла в себе силы записаться в театральный класс. Здесь ее талант смог немного раскрыться. А дальше произошла судьбоносная встреча с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Тогда в 1983 году звезда советских экранов преподавал во ВГИКе и как раз набирал курс. В Одессу он приехал на гастроли и параллельно с выступлениями занимался отсмотром местных талантливых ребят в специализированных классах. Татьяну знаменитый артист заметил сразу и пригласил ее учиться у себя на курсе. Девушка была так счастлива, удостоившись такой чести, что стала лучшей ученицей курса Баталова.
На выпускном экзамене в 1986 году (спектакль «Тень», по пьесе Шварца) Татьяну заметила и оценила ее талант режиссер Светлана Дружинина. В ту пору она как раз занималась съемками первой части «Гардемаринов». Татьяне была предложена роль Анастасии Ягужинской. Колоссальный успех получил и сам фильм, и дебют молодой актрисы мгновенно сделал ее звездой. Предложения сниматься в кино посыпались одно за другим, но удачное замужество не позволило Татьяне Лютаевой слишком часто принимать эти предложения. Актриса уехала жить на родину мужа в Литву, где ее с удовольствием приняли в труппу Вильнюсского русского драматического театра. На этой сцене она проработала 16 лет, сыграв много интересных ролей.
В 2004 году, в связи с разводом, Лютаева вернулась в Москву и триумфально продолжила свою кинокарьеру. Если проследить ее фильмографию, то станет понятно, что иногда актриса получала до десяти ролей в год. За одну только пятилетку с 2011 по 2015 год артистка сыграла более 35 ролей. Всего в ее послужном списке около ста киноработ. Причем, из образов молодых героинь она плавно перетекла в возрастные роли, не потеряв при этом своего природного обаяния и привлекательности. Лютаева продолжает сниматься и сегодня. В 2014 году Татьяна Лютаева получила звание Заслуженной артистки РФ.
Личная жизнь Татьяны Лютаевой
По признанию самой актрисы, в период студенчества она получала предложения руки и сердца несколько раз. Одним из ухажеров был знаменитый сегодня режиссер Дмитрий Месхиев. Но для семейной жизни она выбрала более уравновешенного парня — литовца Олегаса Дитковскиса, режиссера по профессии. Вместе с ним актриса уехала в Литву. У пары родилась дочь Агния (1988 г.). Брак распался из-за ревности супруга. Вторым мужем актрисы тоже был литовский режиссер Рокас Раманаускас. В этом браке родился сын Доминик (1999 г.). После этого счастливая семейная жизнь продлилась еще 5 лет. В 2004 году актриса вместе с детьми перебралась в Москву, где встретила своего третьего мужа Дмитрия Мишина, но гражданский брак оказался недолговечным. В 2014 году Татьяна Лютаева впервые стала бабушкой. Дочь Агния родила сына Федора.
Фильмография
1987 — Гардемарины, вперёд
1988 — Дама с попугаем
1991 — Семь дней после убийства
1991 — Похороны на втором этаже
1991 — Виват, гардемарины!
1991 — За последней чертой
1991 — Внимание, ведьмы!
1992 — Паутина
1992 — Чёрный квадрат
1992 — Над тёмной водой
1993 — Ты есть…
1993 — Роль
1994 — Письма в прошлую жизнь
1994 — Терра инкогнита
1994 — Обаяние дьявола
1999 — Двор
1999 — Женская собственность
2000 — Маросейка, 12 2002 — Тайная сила
2002 — Атлантида
2003 — Крёстный сын 2003 — Третий вариант
2003 — Другая женщина, другой мужчина…
2003 — Жизнь одна
2004 — Грехи отцов
2004 — Посылка с Марса
2005 — Дура
2005 — Не забывай
2005 — Умножающий печаль
2005 — Есенин
2005 — Охота на изюбря
2005 — Верёвка из песка
2005 — Роман ужасов
2006 — Волкодав из рода Серых псов
2006 — Знаки любви
2006 — Меченосец
2006 — Жара
2006 — Последний забой
2006 — Последний приказ генерала
2006 — Псевдоним «Албанец»
2007 — Возвращение Турецкого
2007 — Если у Вас нету тёти
2007 — Закон и порядок: Преступный умысел
2007 — Иван Подушкин. Джентльмен сыска 2 2007 — Полное дыхание
2007 — Руд и Сэм 2007 — Я сыщик
2008 — Антисекс
2008 — Бородин. Возвращение генерала
2008 — Деньги для дочери
2008 — Невеста на заказ
2008 — Принцесса цирка
2008 — Украсть у…
2008-2011 — Обручальное кольцо
2008 — Я лечу
2008 — Закон и порядок: Преступный умысел 2 2008 — Фотограф
2009 — Однажды будет любовь
2009 — Суд 2009 — Малахольная
2009 — Самый лучший фильм 2 2009 — Человек, который знал всё 2009 — Если нам судьба…
2009 — Грязная работа
2009 — Пикап: съём без правил
2009 — Предлагаемые обстоятельства
2009 — Я буду жить!
2010 — Детективное агентство «Иван да Марья»
2010 — Вдовий пароход
2010 — Услышь моё сердце
2010 — Выкрутасы
2010 — Тридцать седьмой роман
2010 — Столица греха
2010 — Земский доктор
2010 — Обратный путь
2011 — Метод Лавровой
2011 — Только ты 2011 — Откровения
2011 — Горячее сердце
2011 — Дело Крапивиных
2011 — Борис Годунов
2011 — Дублёрша
2011 — Зимнее танго
2011 — Краткий курс счастливой жизни
2011 — Земский доктор. Продолжение
2012 — Любовь не делится на два 2012 — Метод Лавровой 2 2012 — Нечаянная радость
2012 — Любовь для бедных
2012 — Пять звёзд
2012 — Русалка
2012 — Жена Штирлица
2012 — Источник счастья
2012 — Полина Васильевна и компания
2012 — Земский доктор. Жизнь заново
2013 — Агент
2013 — Хочу замуж
2013 — Найти мужа в большом городе
2013 — Дед 005 2013 — Людмила
2013 — Продавец игрушек
2013 — Земский доктор. Возвращение
2013-2015 — Мелодия на два голоса
2014 — Гетеры майора Соколова
2014 — Женщины на грани
2014 — Земский доктор. Любовь вопреки
2014 — Берцы
2014 — Весёлые ребята
2014 — Домик у реки
2014 — Сын за отца
2014 — Сон как жизнь
2014 — Овечка Долли была злая и рано умерла
2014-2015 — Степные волки
2015 — Метод Фрейда 2 2015 — Людмила Гурченко
2015 — Мамочки
2015 — Сводные судьбы
2016 — Герой
2016 — Дом на краю леса
2016 — Завещание принцессы
2017 — Анна Каренина
2017 — Наживка для ангела
2017 — Гардемарины 4