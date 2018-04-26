Фадеев Максим Александрович 

Дата рождения: 6 мая 1968 года
Место рождения: Курган
Знак Зодиака: Телец
Максим родился в семье мамы — певицы и папы — композитора, поэтому уже в пять лет, как солдат ходил в музыкальную школу. В старшем поколении родни тоже были люди творческие. Например, бабушка Фадеева когда-то училась у Лидии Руслановой, а дед писал стихи. К 12-ти годам Максим освоил все разновидности гитар, в том числе бас и акустику, а в 15 лет поступил в Курганское музучилище сразу на два отделения — фортепианное и дирижерско-хоровое.
Писать песни молодой человек начал, после того, как пережил клиническую смерть. Его увезли в реанимацию из спортивного зала с обострением порока сердца. В период студенчества Фадеев стал солистом кавер-группы «Конвой», при Доме культуры. Ребята перепевали хитовые композиции «The Beatles», «Queen» и «Led Zeppelin». У Максима хорошо получалось копировать Майкла Джексона и Фредди Меркьюри. «Конвой» выступал на местных дискотеках и был очень популярен.
В 1989 году Фадеев успешно выступил со своей композицией на музыкальном конкурсе «Юрмала», благодаря чему впервые попал на голубые экраны. Заслуженное третье место гарантировало молодому человеку развитие карьеры в столице. Через некоторое время, по приглашению Сергея Крылова, Максим переехал в Москву и трудился на студии, делая аранжировки песен Леонтьева, Малежика и Долиной. Он также пытался продвинуть собственные певческие проекты, но на всех радиолокациях подпадал под термин «неформат».
В 1993 году Фадеев занялся продюсированием. Первой его подопечной стала певица Линда. За шесть лет плотного сотрудничества было записано шесть полноценных, ставших популярными альбомов. Одновременно с этим Максим активно писал музыку для кинофильмов и занимался раскруткой таких групп, как «Oil Plant», «Total» и «Монокини».
В 2002-м Фадеева пригласили на Первый канал. Константин Эрнст лично предложил ему заняться продюсюсированием «Фабрики звезд-2». Проект получился невероятно успешным, в нем было открыто несколько новых звезд российской эстрады, в том числе Иракли, Глюкоzа, Юлия Савичева и другие. В 2006-м с легкой руки Фадеева появилось трио SEREBRO, солисткой которого стала одна из участниц «Фабрики» Елена Темникова. В 2014 году Максим Фадеев стал одним из наставников шоу «Голос. Дети», победительницей стала его подопечная Алиса Кожикина. Она же потом представляла Россию на «Детском Евровидение», где заняла пятое место. 2015-м стартовал второй сезон шоу «Голос. Дети», где вновь победила воспитанница Максима Фадеева — Сабина Мустаева. Участвовать в третьем сезоне проекта продюсер отказался. Детям из своих команд он организовал гастроли по городам России. Из некоторых сформировал группу «3G» и снял клип под названием «Звонки».
Личная жизнь Максима Фадеева
Первой и единственной женой Максима является Наталья — бывший гример певицы Линды. У супругов есть сын Савва (1997 г.), который тоже занимается музыкой. Первого ребенка — девочку пара потеряла из-за ошибки врачей.
Интересные факт
Макс обожает заниматься садоводством. У семьи есть дом на Бали, на берегу океана. Здесь у Фадеева растут различные экзотические деревья, посаженные его руками.
Еще именитый продюсер пишет сказки для детей, но пока еще ни одну не опубликовал.
Режиссура видеоклипов
1994 — Мало огня — Линда
1994 — Танец под водой — Линда
1994 — Сделай так — Линда
1995 — Девочки с острыми зубками — Линда
1995 — Девочки с острыми зубками-2 1996 — Круг от руки — Линда
1996 — Ворона — Линда
1997 — Северный ветер — Линда
1997 — Марихуана — Линда
1999 — Отпусти меня — Линда
1999 — Взгляд изнутри — Линда
2001 — Сидим на облаках — Monokini
2001 — Тикает — Monokini
2001 — До встречи на звезде — Monokini
2001 — Уходим на закат — Total
2001 — Бьёт по глазам — Total
2002 — Ненавижу — Глюк’oZa 2003 — Долетай — Катя Лель
2003 — Глюкоза Ностра — Глюк’oZa 2004 — Шива — Total
2004 — Ой-ой — Глюк’oZa 2004 — Снег идёт — Глюк’oZa 2003 — Невеста — Глюк’oZa 2003 — Мой мармеладный — Катя Лель
2003 — Когда я стану кошкой — Мария Ржевская
2004 — Ну здравствуй — Total
2004 — Камасутра — Total
2004 — Не гони — Total
2004 — Прости за любовь — Юлия Савичева
2004 — Лондон-Париж — Иракли
2004 — Шоколадный заяц — Пьер
2004 — Муси пуси — Катя Лель
2005 — Швайне — Глюк’oZa 2005 — Москва — Глюк’oZa 2005 — Свадьба — Глюк’oZa 2007 — Song #1 — SEREBRO
2007 — Дыши — SEREBRO
2008 — Опиум — SEREBRO
2008 — После дождя — KIT-I 2009 — Осень — KIT-I 2010 — Мое сердце — KIT-I 2010 — Вот такая любовь — Глюк’oZa 2008 — Танцуй, Россия!
2008 — Дочка — Глюк’oZa 2009 — Скажи, не молчи — SEREBRO
2009 — Деньги — Глюк’oZa 2009 — Сладко — SEREBRO
2010 — Не время SEREBRO
2011 — Давай держаться за руки — SEREBRO
2011 — Скажи мне, что такое любовь — Юлия Савичева
2011 — Твоя — Катя Лель
2011 — Мама Люба — SEREBRO
2012 — Юлия — Юлия Савичева
2012 — Gun — SEREBRO
2012 — Это-любовь — ИЛЯ 2014 — Я — не твоя война — Наргиз Закирова
2015 — Ты — моя нежность — Наргиз Закирова
2015 — Я не верю тебе — Наргиз Закирова
2016 — Прощай, мой друг — Ольга Орлова
2016 — Давай найдём друг друга — Emin
Продюсирование альбомов
Год Исполнитель Альбом Лейбл ура 1990 — Maxim Fadeev & Convoy — The dance on the broken glass Polymix records
1991 — Макс Фадеев — Танцуй на битом стекле
1992 — Лора — Мадам Париж
1995 — Линда — Песни тибетских лам 1995 — Линда Танцы тибетских лам 1996 — Линда — Ворона
1997 — Макс Фадеев — Ножницы
1997 — Макс Фадеев — Нега
1998 — Линда — Концерт
1999 — Линда — Плацента Records
1999 — Линда — Белое на белом
1999 — Линда — Ворона remix remake (LP)
2001 — Monokini — Дотянуться до солнца
2001 — TOTAL — 1+ REAL
2001 — Максим Фадеев — The Red One. Triumph
2003 — Фабрика звёзд 2 — Фабрика звёзд 2 2003 — Глюк’oZa — Глюк’oZa Nostra
2004 — Фабрика звёзд 2 — Часть 2 2004 — Иракли — Лондон-Париж
2004 — Катя Лель — Джага-Джага
2004 — Пьер Нарцисс — Шоколадный заяц
2004 — Линда — Жизнь
2004 — Фабрика звёзд 5 — Шоу начинается
2004 — Фабрика звёзд 5 — Шоу продолжается! Часть 1 2004 — Фабрика звёзд 5 — Шоу продолжается! Часть 2 2004 — Фабрика звёзд 5 — Финальное шоу! Часть 1 2004 — Фабрика звёзд 5 — Финальное шоу! Часть 2 2004 — Фабрика звёзд 5 Финальное шоу! Часть 3 2005 — Юлия Савичева Высоко
2005 — Глюк’oZa — Москва
2005 — Юлия Савичева — Если в сердце живёт любовь
2006 — Юлия Савичева — Магнит
2006 — TOTAL — 2 Мой мир 2007 — SEREBRO — Song #1 2007 — TOTAL — 2+ Live
2008 — Юлия Савичева — Оригами
2009 — SEREBRO — ОпиумRoz
2009 — Анжелика Агурбаш — Любовь! Любовь? Любовь…
2012 — Googoosha — Googoosha
2012 — SEREBRO — Mama Lover Sony
2012 — Юлия Савичева — Сердцебиение
2016 — 4G — Звонки
2016 — Наргиз — Шум Сердца
2018 — Максим Фадеев — Ангелы
Текущие проекты
«Serebro»
«Глюк'oza»
«MOLLY»
Юля Савичева
Наргиз Закирова
«Детские голоса Максима Фадеева»
Группа «4G» (ранее — «3G»)
Саша Жемчугова
Игорь Пиджаков
Олег Майами
ЕВА Алиса Кожикина
MALF
Телепроекты
2014 — Голос. Дети
2015 — Голос. Дети
2015 — Главная сцена
2018 — Песни
Опера
2013 — Страсти Христовы
Мультипликация
2014 — «Савва. Сердце воина»