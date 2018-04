Фадеев Максим Александрович

Дата рождения: 6 мая 1968 года

Место рождения: Курган

Знак Зодиака: Телец

Максим родился в семье мамы — певицы и папы — композитора, поэтому уже в пять лет, как солдат ходил в музыкальную школу. В старшем поколении родни тоже были люди творческие. Например, бабушка Фадеева когда-то училась у Лидии Руслановой , а дед писал стихи. К 12-ти годам Максим освоил все разновидности гитар, в том числе бас и акустику, а в 15 лет поступил в Курганское музучилище сразу на два отделения — фортепианное и дирижерско-хоровое.

Писать песни молодой человек начал, после того, как пережил клиническую смерть. Его увезли в реанимацию из спортивного зала с обострением порока сердца. В период студенчества Фадеев стал солистом кавер-группы «Конвой», при Доме культуры. Ребята перепевали хитовые композиции «The Beatles», «Queen» и «Led Zeppelin». У Максима хорошо получалось копировать Майкла Джексона и Фредди Меркьюри. «Конвой» выступал на местных дискотеках и был очень популярен.

В 1989 году Фадеев успешно выступил со своей композицией на музыкальном конкурсе «Юрмала», благодаря чему впервые попал на голубые экраны. Заслуженное третье место гарантировало молодому человеку развитие карьеры в столице. Через некоторое время, по приглашению Сергея Крылова , Максим переехал в Москву и трудился на студии, делая аранжировки песен Леонтьева, Малежика и Долиной. Он также пытался продвинуть собственные певческие проекты, но на всех радиолокациях подпадал под термин «неформат».

В 1993 году Фадеев занялся продюсированием. Первой его подопечной стала певица Линда. За шесть лет плотного сотрудничества было записано шесть полноценных, ставших популярными альбомов. Одновременно с этим Максим активно писал музыку для кинофильмов и занимался раскруткой таких групп, как «Oil Plant», «Total» и «Монокини».

В 2002-м Фадеева пригласили на Первый канал. Константин Эрнст лично предложил ему заняться продюсюсированием «Фабрики звезд-2». Проект получился невероятно успешным, в нем было открыто несколько новых звезд российской эстрады, в том числе Иракли, Глюкоzа, Юлия Савичева и другие. В 2006-м с легкой руки Фадеева появилось трио SEREBRO, солисткой которого стала одна из участниц «Фабрики» Елена Темникова . В 2014 году Максим Фадеев стал одним из наставников шоу «Голос. Дети», победительницей стала его подопечная Алиса Кожикина . Она же потом представляла Россию на «Детском Евровидение», где заняла пятое место. 2015-м стартовал второй сезон шоу «Голос. Дети», где вновь победила воспитанница Максима Фадеева — Сабина Мустаева . Участвовать в третьем сезоне проекта продюсер отказался. Детям из своих команд он организовал гастроли по городам России. Из некоторых сформировал группу «3G» и снял клип под названием «Звонки».

Личная жизнь Максима Фадеева

Первой и единственной женой Максима является Наталья — бывший гример певицы Линды. У супругов есть сын Савва (1997 г.), который тоже занимается музыкой. Первого ребенка — девочку пара потеряла из-за ошибки врачей.

Интересные факт

Макс обожает заниматься садоводством. У семьи есть дом на Бали, на берегу океана. Здесь у Фадеева растут различные экзотические деревья, посаженные его руками.

Еще именитый продюсер пишет сказки для детей, но пока еще ни одну не опубликовал.

Режиссура видеоклипов

1994 — Мало огня — Линда

1994 — Танец под водой — Линда

1994 — Сделай так — Линда

1995 — Девочки с острыми зубками — Линда

1995 — Девочки с острыми зубками-2 1996 — Круг от руки — Линда

1996 — Ворона — Линда

1997 — Северный ветер — Линда

1997 — Марихуана — Линда

1999 — Отпусти меня — Линда

1999 — Взгляд изнутри — Линда

2001 — Сидим на облаках — Monokini

2001 — Тикает — Monokini

2001 — До встречи на звезде — Monokini

2001 — Уходим на закат — Total

2001 — Бьёт по глазам — Total

2002 — Ненавижу — Глюк’oZa 2003 — Долетай — Катя Лель

2003 — Глюкоза Ностра — Глюк’oZa 2004 — Шива — Total

2004 — Ой-ой — Глюк’oZa 2004 — Снег идёт — Глюк’oZa 2003 — Невеста — Глюк’oZa 2003 — Мой мармеладный — Катя Лель

2003 — Когда я стану кошкой — Мария Ржевская

2004 — Ну здравствуй — Total

2004 — Камасутра — Total

2004 — Не гони — Total

2004 — Прости за любовь — Юлия Савичева

2004 — Лондон-Париж — Иракли

2004 — Шоколадный заяц — Пьер

2004 — Муси пуси — Катя Лель

2005 — Швайне — Глюк’oZa 2005 — Москва — Глюк’oZa 2005 — Свадьба — Глюк’oZa 2007 — Song #1 — SEREBRO

2007 — Дыши — SEREBRO

2008 — Опиум — SEREBRO

2008 — После дождя — KIT-I 2009 — Осень — KIT-I 2010 — Мое сердце — KIT-I 2010 — Вот такая любовь — Глюк’oZa 2008 — Танцуй, Россия!

2008 — Дочка — Глюк’oZa 2009 — Скажи, не молчи — SEREBRO

2009 — Деньги — Глюк’oZa 2009 — Сладко — SEREBRO

2010 — Не время SEREBRO

2011 — Давай держаться за руки — SEREBRO

2011 — Скажи мне, что такое любовь — Юлия Савичева

2011 — Твоя — Катя Лель

2011 — Мама Люба — SEREBRO

2012 — Юлия — Юлия Савичева

2012 — Gun — SEREBRO

2012 — Это-любовь — ИЛЯ 2014 — Я — не твоя война — Наргиз Закирова

2015 — Ты — моя нежность — Наргиз Закирова

2015 — Я не верю тебе — Наргиз Закирова

2016 — Прощай, мой друг — Ольга Орлова

2016 — Давай найдём друг друга — Emin

Продюсирование альбомов

Год Исполнитель Альбом Лейбл ура 1990 — Maxim Fadeev & Convoy — The dance on the broken glass Polymix records

1991 — Макс Фадеев — Танцуй на битом стекле

1992 — Лора — Мадам Париж

1995 — Линда — Песни тибетских лам 1995 — Линда Танцы тибетских лам 1996 — Линда — Ворона

1997 — Макс Фадеев — Ножницы

1997 — Макс Фадеев — Нега

1998 — Линда — Концерт

1999 — Линда — Плацента Records

1999 — Линда — Белое на белом

1999 — Линда — Ворона remix remake (LP)

2001 — Monokini — Дотянуться до солнца

2001 — TOTAL — 1+ REAL

2001 — Максим Фадеев — The Red One. Triumph

2003 — Фабрика звёзд 2 — Фабрика звёзд 2 2003 — Глюк’oZa — Глюк’oZa Nostra

2004 — Фабрика звёзд 2 — Часть 2 2004 — Иракли — Лондон-Париж

2004 — Катя Лель — Джага-Джага

2004 — Пьер Нарцисс — Шоколадный заяц

2004 — Линда — Жизнь

2004 — Фабрика звёзд 5 — Шоу начинается

2004 — Фабрика звёзд 5 — Шоу продолжается! Часть 1 2004 — Фабрика звёзд 5 — Шоу продолжается! Часть 2 2004 — Фабрика звёзд 5 — Финальное шоу! Часть 1 2004 — Фабрика звёзд 5 — Финальное шоу! Часть 2 2004 — Фабрика звёзд 5 Финальное шоу! Часть 3 2005 — Юлия Савичева Высоко

2005 — Глюк’oZa — Москва

2005 — Юлия Савичева — Если в сердце живёт любовь

2006 — Юлия Савичева — Магнит

2006 — TOTAL — 2 Мой мир 2007 — SEREBRO — Song #1 2007 — TOTAL — 2+ Live

2008 — Юлия Савичева — Оригами

2009 — SEREBRO — ОпиумRoz

2012 — Googoosha — Googoosha

2012 — SEREBRO — Mama Lover Sony

2012 — Юлия Савичева — Сердцебиение

2016 — 4G — Звонки

2016 — Наргиз — Шум Сердца

2018 — Максим Фадеев — Ангелы

Текущие проекты

«Serebro»

«Глюк'oza»

«MOLLY»

Юля Савичева

Наргиз Закирова

«Детские голоса Максима Фадеева»

Группа «4G» (ранее — «3G»)

Саша Жемчугова

Игорь Пиджаков

Олег Майами

ЕВА Алиса Кожикина

MALF

Телепроекты

2014 — Голос. Дети

2015 — Голос. Дети

2015 — Главная сцена

2018 — Песни

Опера

2013 — Страсти Христовы

Мультипликация

2014 — «Савва. Сердце воина»