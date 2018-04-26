Артисты танцевального коллектива «Чаккар» из Марьиной Рощи выступили на творческом вечере в посольстве Индии

Творческий вечер «30 лет одисси в Москве» состоялся на минувшей неделе в посольстве Индии на Воронцовом Поле. Участие в мероприятии приняли артисты танцевального коллектива «Чаккар» из Марьиной Рощи.

— Одисси — это один из семи основных классических стилей индийского танца. В рамках концерта выступила Виталина Лобач, получившая танцевальное образование в Индии и в 1995 году основавшая школу танца Одисси в Москве. Наш коллектив «Чаккар» исполнил танец в классическом стиле катхак, а солистка коллектива Юлия Кардашова выступила с танцем фьюжн одисси-катхак, — сообщила руководитель досугового подразделения СДЦ «Шире круг» Елена Цыганова.

Напомним, коллектив «Чаккар» из центра «Шире круг» регулярно принимает участие в различных фестивалях танца, проходящих в столице. (вт)