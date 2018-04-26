В УМВД по Липецкой области прошёл детский фестиваль-конкурс «Эхо войны»

В целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в УМВД России по Липецкой области состоялся Детский фестиваль-конкурс «Эхо войны», посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Второй год фестиваль проводился среди детей сотрудников, работников и федеральных государственных гражданских служащих органов внутренних дел Липецкой области.

Фестиваль состоит из трёх конкурсов: вокального искусства «Когда мы были на войне», чтецов «Это нужно живым» и рисунков «По дорогам войны».

Компетентному жюри предстояла непростая задача — выбрать лучших из лучших, ведь оценивать юные таланты всегда сложно и волнительно. Младшей участнице — Шалимовой Свете — едва исполнилось четыре года. Гран-при фестиваля получил пятитилетний Денис Скопинцев , который прочёл стихотворение Аркадия Твардовского «В тот день, когда окончилась война». 14-летняя Екатерина Киселева поразила всех театральностью своего выступления — на стихи Ильи Сельвинского «Я это видел» она сыграла целый моноспектакль.

Все участники получили дипломы и медали.

На мероприятии царила атмосфера радости, зал озаряли счастливые улыбки ребятишек. И не было в зале ни одного взрослого человека, которого до глубины души не тронули бы вдохновенные лица юных исполнителей, детские голоса, которые с таким выражение и чувством доносили смысл исполняемых произведений.