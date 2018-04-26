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В библиотеке прочитали стихи из нового альманаха «Отражение души»
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В библиотеке прочитали стихи из нового альманаха «Отражение души» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 25 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Поэтический вечер «Отражение души» прошел в библиотеке №147 в среду, 25 апреля. Провел встречу член Союза писателей России, академик Международной славянской академии, лауреат российских и международных литературных премий, руководитель литературной студии «Муза и лира» Валентин Суховский. Он представил альманах «Отражение души».
— Валентин Николаевич отметил, что альманах является результатом творчества литературной студии «Муза и лира», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудник библиотеки №147 Светлана Батухтина.
Клуб существует более 15 лет, за это время членами Союза писателей России стали 20 студийцев.
— Узнав о скором присвоении нашей библиотеке имени поэта-фронтовика Сергея Орлова, Валентин Суховский сказал немало прекрасных слов в адрес Сергея Сергеевича, с которым как, оказалось, был знаком лично, — добавила Батухтина.
Во время презентации наравне со своими стихами академик прочитал стихи Орлова. На вечере также выступили редакторы альманаха «Отражение души» Виталий Евграфов и Тамара Лисицкая. А Тамара Потапова вместе со стихами, опубликованными в сборнике, представила гостям свою новую книгу «Россиянка».
Фото предоставила Светлана Батухтина
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