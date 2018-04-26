В библиотеке прочитали стихи из нового альманаха «Отражение души»

Поэтический вечер «Отражение души» прошел в библиотеке №147 в среду, 25 апреля. Провел встречу член Союза писателей России, академик Международной славянской академии, лауреат российских и международных литературных премий, руководитель литературной студии «Муза и лира» Валентин Суховский. Он представил альманах «Отражение души».

— Валентин Николаевич отметил, что альманах является результатом творчества литературной студии «Муза и лира», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудник библиотеки №147 Светлана Батухтина

Клуб существует более 15 лет, за это время членами Союза писателей России стали 20 студийцев.

— Узнав о скором присвоении нашей библиотеке имени поэта-фронтовика Сергея Орлова , Валентин Суховский сказал немало прекрасных слов в адрес Сергея Сергеевича, с которым как, оказалось, был знаком лично, — добавила Батухтина.

Во время презентации наравне со своими стихами академик прочитал стихи Орлова. На вечере также выступили редакторы альманаха «Отражение души» Виталий Евграфов и Тамара Лисицкая. А Тамара Потапова вместе со стихами, опубликованными в сборнике, представила гостям свою новую книгу «Россиянка».

Фото предоставила Светлана Батухтина