Ещё
Молебен о чадородии совершат в храме на Красноармейской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молебен о чадородии совершат в храме на Красноармейской 

Управа района Аэропорт города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Молебен о даровании детей совершат в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в понедельник, 30 апреля.
Об этом рассказал настоятель прихода Дмитрий Смирнов. После молитвы перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» состоится беседа со священником, а также с православным психологом.
− По традиции перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» молятся о помощи в зачатии ребенка, о хорошем протекании беременности, об успешных родах, здоровье родных и близких, — пояснил священник.
Начало в 10.15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 2. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Произведения Грига и Дебюсси прозвучат в храме недалеко от Аэропорта Получатели социальной помощи из района Аэропорт изготовили открытки для ветеранов Вечеринку в тургеневском стиле устроят в библиотеке на Усиевича
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Как уходили знаменитости16
Киноляпы, которые никто не замечал23
Актеры, повредившие психику на съемках3
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение