Молебен о чадородии совершат в храме на Красноармейской

Молебен о даровании детей совершат в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в понедельник, 30 апреля.

Об этом рассказал настоятель прихода Дмитрий Смирнов . После молитвы перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» состоится беседа со священником, а также с православным психологом.

− По традиции перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» молятся о помощи в зачатии ребенка, о хорошем протекании беременности, об успешных родах, здоровье родных и близких, — пояснил священник.

Начало в 10.15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 2. (мю)