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Зачем мы стирали марлю
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Зачем мы стирали марлю 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Памперсы — это счастье какое-то. Маленькое мамино счастье. Спросите, почему я вдруг про памперсы? Дело в том, что 53 года назад, 27 апреля 1965 года, это чудо человеческой мысли было запатентовано.
Американский химик Виктор Миллз подарил миру впитывающий подгузник. Конечно, для нашей страны это почти ничего тогда не значило: советские (а потом и российские) мамы продолжали долго и упорно «обматывать» детей марлей. Чтобы потом ее стирать, гладить, потом снова «обматывать» ею ребенка и снова стирать и гладить. Но потом-то, потом! Одноразовые подгузники победили. Не без труда, конечно. С ужасом вспоминаю, как в начале 2000-х, когда рос мой старший сын, я все еще убивала кучу времени на марли.
Хотя в подгузниках уже недостатка не было. А я слушала советы выросшей в «беспамперсовом просранттве» мамы, которая, делясь родительским опытом, твердила: «Марля „дышит“. Младший рос уже без анахронизмов. Я его баловала. Ведь английское pamper означает — „баловать, лелеять, изнеживать“.
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