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Жители Лосинки оценят работу медицинских сестер из детской поликлиники на 1-й Напрудной
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Жители Лосинки оценят работу медицинских сестер из детской поликлиники на 1-й Напрудной 

Управа района Лосиноостровский 36 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередное голосование по оценке медицинских работников запущено в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Горожанам предлагается оценить работу детских медицинских сестер, работающих в районных поликлиниках. В частности, жители Лосиноостровского района могут выставить свои оценки медсестрам филиала № 1 ДГП № 11 — учреждение находится на ул. 1-я Напрудная, 17.
Для участия в голосовании необходимо выбрать округ, в котором расположена поликлиника, и далее отметить нужное учреждение здравоохранения. Фамилии медсестер отразятся в выпадающем списке; отсутствующие можно вписать в пустое поле.
Итоги голосования подведут в канун профессионального праздника — Дня медицинского работника. (иб)
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