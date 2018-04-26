Жители Лосинки оценят работу медицинских сестер из детской поликлиники на 1-й Напрудной

Очередное голосование по оценке медицинских работников запущено в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Горожанам предлагается оценить работу детских медицинских сестер, работающих в районных поликлиниках. В частности, жители Лосиноостровского района могут выставить свои оценки медсестрам филиала № 1 ДГП № 11 — учреждение находится на ул. 1-я Напрудная, 17.

Для участия в голосовании необходимо выбрать округ, в котором расположена поликлиника, и далее отметить нужное учреждение здравоохранения. Фамилии медсестер отразятся в выпадающем списке; отсутствующие можно вписать в пустое поле.

Итоги голосования подведут в канун профессионального праздника — Дня медицинского работника. (иб)