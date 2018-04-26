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На сцене центра «НЕО-XXI век» выступят юные танцоры коллектива «Аленушка»
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На сцене центра «НЕО-XXI век» выступят юные танцоры коллектива «Аленушка» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Музыкально-танцевальный вечер «Пускай душа танцует и поёт» к Международному дню танца пройдет в центре досуга «НЕО-XXI век» в пятницу, 27 апреля.
В этот день воспитанники ансамбля «Аленушка» проведут свой отчетный концерт. Старшие и младшие группы юных танцоров покажут уже хорошо известные номера, с которыми они гастролировали по учреждениям Бирюлева Западного и выступали на больших праздниках, а также продемонстрируют новые.
Также на концерте выступит известный поэт, член Союза писателей Николай Кобец
Заместитель директора по работе с населением Ираида Вострякова рассказала редакции «Обозрение. Бирюлево Западное»:
— На вечере мы ожидаем родителей танцоров и специальных гостей, присутствие которых станет сюрпризом.
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