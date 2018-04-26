Ухват пиле не товарищ

Более 100 уникальных предметов старинного русского быта собрано дошколятами в музее дошкольного отделения №1 ГБОУ «Школа „Бескудниково“».

А то! Дошколята, а по сути — малыши пришкольного детсада, не только почистили дачные закрома своих бабушек и дедушек, но и, не без помощи воспитателей, конечно, прошли курсы подготовки экскурсоводов в собственном музее. Приходят, к примеру, на экскурсию молодые люди и дамы из 10-11 классов, а к ним выходит Александр Сухарев , юноша семи лет и начинает рассказ: «Жили-были дед и баба. Ели кашу с молоком, — а потом задает простой вопрос, — а вы знаете, в какой посуде варили кашу эти старики?»

— В мультиварке, — подумав, отвечают юноши, порывшись в своем айфоне.

А девушки молчат, потупив глаза. Потому что им кашу варить не положено, так как они — девушки, не для того цветут. «Ну, тогда я вам расскажу, — говорит юный экскурсовод, снимает с полки глиняный горшок 1861 года производства в селе Закудряево, найденный у его же бабушки Арины. — Горшки обжигают не боги…». Ну и так далее.

Где же в избе, пространстве женского быта, можно дрова попилить? Оказывается, есть такой уголок. Там, сердито отгородившись от кучки высокомерных ухватов, скромно притулились в уголке две большие ручные пилы, которые мужики на деревне «дружбой» зовут. Потому что ими надо пилить вдвоем и дружно. «Пилим» с Санькой дрова. Его подружка Амель, тоже лет шести, тоже старший экскурсовод, молча наблюдает за нами из-под длиннющих пушистых ресниц — бдит, чтобы мужики «криволесину не устроили». Мы стараемся.

Да, хорошо в музее, душевно. Даже запах в нем настоящий, деревенский. Не запах, а — русский дух. Хотите Русью подышать? Добро пожаловать в «Музей русского быта» в школу «Бескудниково».

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