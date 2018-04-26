В Павловском Посаде прошел слет юных друзей полиции

Сотрудники полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» совместно с представителями Управления образования администрации городского округа и комиссии по делам несовершеннолетних провели слёт отрядов «Юный друг полиции». В нем приняли участие 16 команд из разных образовательных учреждений города.

Главной целью мероприятия стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правового воспитания подростков и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках соревнований полицейские предложили школьникам пройти несколько этапов: «Строевая подготовка», «Оказание первой медицинской помощи», «Знатоки правопорядка», во время которых каждый отряд ЮДП продемонстрировал сплоченность, спортивные навыки и отличные знания. Завершилось мероприятие самым интересным и творческим конкурсом «Наша визитная карточка», где строгое жюри по достоинству оценило каждую команду.