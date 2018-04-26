В дошкольном отделении прошел концерт для ветеранов

Концерт «Пусть вечным будет мир» в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошел в дошкольном отделении школы №933 в четверг, 26 апреля.

Педагоги и воспитанники ответственно подошли к празднику и подготовили обширную программу с разными номерами — они и пели, и танцевали, и показывали сценки. Среди гостей встречи были ветераны Великой Отечественной войны и родители дошколят.

Кроме разнообразной концертной программы, в дошкольном отделении подготовили красивые и оригинальные костюмы для малышей.

— Как рассказать нашим детям об этой Великой Войне? Как донести суть происходившего грамотно и вызвать маленькой душе чувство гордости, сострадания, почитания, патриотизма? Много сказано слов на тему Победы, много произнесено речей, написано книг, статей, песен, стихотворений, снято кинофильмов. Много ещё скажут, потому что это — огромное горе, которое мы не имеем права забывать, — поделилась впечатлениями с редакцией «Обозрение. Бирюлево Западное» педагог-психолог Светлана Болотских. — Наш праздник получился ярким, волнительным и, действительно, «со слезами на глазах».

Концерт прошел в дошкольном отделении по Булатниковскому проезду, дом 14 «А».

Фото: Светлана Болотских