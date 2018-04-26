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В Кишиневе сносят Дворец культуры профсоюзов. Знаменитую мозаику вставят в здание супермаркета
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В Кишиневе сносят Дворец культуры профсоюзов. Знаменитую мозаику вставят в здание супермаркета 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Разрешение на снос предыдущий владелец получил еще в декабре 2017 года. А в конце марта Дворец культуры профсоюзов перешел в собственностью компании Kaufland.
Фото: Facebook Елены Левицкой-Пахомовой
Предполагается, что на месте Дворца построят новый трехэтажный гипермаркет немецкой сети с подземной парковкой. Проектирование объекта еще не началось, не заключен и контракт с архитектурным бюро.
Здание украшено уникальной мозаикой художника Михаила Бури, судьба которой зависит от новых владельцев. Панно внесено в национальный реестр памятников искусства, и новые собственники планируют сохранить, отреставрировать и встроить мозаику в новое здание гипермаркета. Проект должны одобрить в Министерстве культуры.
Дворец культуры профсоюзов был построен в 1971 году по проекту кишиневского архитектора Давида Палатника и в течение многих лет был центром культурных событий Кишинева.
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