В Кишиневе сносят Дворец культуры профсоюзов. Знаменитую мозаику вставят в здание супермаркета

Разрешение на снос предыдущий владелец получил еще в декабре 2017 года. А в конце марта Дворец культуры профсоюзов перешел в собственностью компании Kaufland.

Фото: Facebook Елены Левицкой-Пахомовой

Предполагается, что на месте Дворца построят новый трехэтажный гипермаркет немецкой сети с подземной парковкой. Проектирование объекта еще не началось, не заключен и контракт с архитектурным бюро.

Здание украшено уникальной мозаикой художника Михаила Бури, судьба которой зависит от новых владельцев. Панно внесено в национальный реестр памятников искусства, и новые собственники планируют сохранить, отреставрировать и встроить мозаику в новое здание гипермаркета. Проект должны одобрить в Министерстве культуры

Дворец культуры профсоюзов был построен в 1971 году по проекту кишиневского архитектора Давида Палатника и в течение многих лет был центром культурных событий Кишинева.