Ещё
Произведения Грига и Дебюсси прозвучат в храме недалеко от Аэропорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Произведения Грига и Дебюсси прозвучат в храме недалеко от Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В храме святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской улице 27 апреля выступит «Nohr-квартет». Гости услышат произведения Дебюсси, Грига и Брамса.
Об этом сообщили в администрации храма.
— Концерт классической музыки дадут в трапезной храма. Здесь выступят Рубен Мурадян, Светлана Нор, Дмитрий Усов, Владимир Спектор. Собравшиеся услышат самые известные произведения великих композиторов XIX века, — рассказал представитель храма.
Билеты можно приобрести в храме святителя Митрофана, а также в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Цена 250 рублей.
Начало в 19.00. Храм святителя Митрофана находится по адресу 2-я Хуторская ул., д. 40. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Молебен о чадородии совершат в храме на Красноармейской Получатели социальной помощи из района Аэропорт изготовили открытки для ветеранов Вечеринку в тургеневском стиле устроят в библиотеке на Усиевича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру24
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы14
Как уходили знаменитости16
Киноляпы, которые никто не замечал23
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение