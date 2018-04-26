Произведения Грига и Дебюсси прозвучат в храме недалеко от Аэропорта

В храме святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской улице 27 апреля выступит «Nohr-квартет». Гости услышат произведения Дебюсси, Грига и Брамса.

Об этом сообщили в администрации храма.

— Концерт классической музыки дадут в трапезной храма. Здесь выступят Рубен Мурадян , Светлана Нор, Дмитрий Усов , Владимир Спектор. Собравшиеся услышат самые известные произведения великих композиторов XIX века, — рассказал представитель храма.

Билеты можно приобрести в храме святителя Митрофана, а также в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Цена 250 рублей.

Начало в 19.00. Храм святителя Митрофана находится по адресу 2-я Хуторская ул., д. 40. (мю)