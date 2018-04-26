Суд над животными и другие удивительные исторические факты

Со временем жизнь человека существенно меняется и современный мир выглядит совсем не так, как раньше. В прошлом люди жили по своим правилам, которые кажутся абсурдными для нас, а историки представляют самые интересные из фактов.

Курение

Столетиями женщины притеснялись в своих правах и даже в начале XX века дамы сражались за право курить в публичных местах. Антитабачная программа была в первую очередь ориентирована на женщин и детей, а пристрастие к табаку считалось недостойной привычкой. Все, кто имел эту зависимость, сталкивались с осуждением со стороны общества. Биде

Прототип используемого в современности биде появился еще в XVII веке, предположительно, во Франции. Историки нашли записи производителей мебели того времени, где сказано, что члены королевских семей Неаполя и Сицилии запрашивали такие биде в свои покои. Купание

Женщины не могли раздеваться для купания на пляже и использовали для этих целей очень закрытый купальник, который называли «купальным халатом». Таким образом женщины поддерживали гигиену своего тела, а также придерживались правилам хорошего тона. Лечение

Востребованным лекарством от всех недугов для маленьких детей служил сироп миссис Уинслоу, который содержал морфин. Это наркотическое вещество было известно, как лекарство, которое отличалось свойством успокаивать человека или животное, а продавался этот сироп на просторах Британии и США. Суд над животными

В средние века на просторах ряда стран Европы животные периодически подвергались судебным обвинениям. Самое ранее упоминание о суде над представителем мира фауны датируется 1266 годом, а произошло это в Фонтеней-о-Роз, где под суд отправили свинью. Грязь

До XVIII века власти городов совершенно не обеспечивали уборку улиц, а местные жители позволяли себе выбрасывать туда разнообразный мусор, фекалии и прочие нечистоты. Часто на улицах погибали животные, трупы которых никто не убирал, но сейчас средневековые улочки кажутся привлекательными и ухоженными. Арабские цифры

Даже в настоящее время такие цифры сохраняют статус наиболее распространенной и востребованной системы символического представления чисел в мире. Впрочем, несмотря на свое наименование, создавались они индийскими математиками, что происходило в 500 году н.э.]]>