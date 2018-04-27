«Ямал становится территорией эффективного международного сотрудничества»

Дмитрий Андреевич, в ситуации, когда западные компании покидают наши проекты, в том числе на арктическом шельфе, есть ли какой-то план, как продолжить освоение северных месторождений?

— Простых решений здесь нет, если чего-то не существует, потребуется определенное время, чтобы это сделать. Но мы уже видим множество примеров успешного импортозамещения. К примеру, мы активно работаем с «Транснефтью» и можем сказать, что строительство нефтепровода Заполярье — Пурпе представляло собой сложнейшую инженерную задачу. И подавляющее большинство задействованных там технологий были отечественными. Да, освоение шельфа во многом держится на зарубежных технологиях, но крупные российские компании последние два года вкладывают серьезные ресурсы в собственные разработки.

Я знаю, что и уральские заводы, и научные центры занимаются тем, что придумывают решения, способные заместить тот самый технологический дефицит. Что важно — нам шельф нужен не завтра, а где-то послепослезавтра. Время есть. Сегодня потенциальных месторождений, находящихся в традиционной зоне добычи на суше, еще предостаточно. Ближайший цикл в 10–15 лет мы можем работать на доступных технологиях. И этого цикла вполне достаточно, чтобы создать свои технологические решения и в итоге самим выйти на шельф. У нас, когда осваивалась Западная Сибирь, все было отечественное. Видимо, все циклично — опять будем делать сами.

Но партнеры у нас все же есть?

— Не секрет, что азиатские страны гораздо меньше подвержены всем этим политическим веяниям. Они уже кое в чем преуспели: есть китайские, японские, корейские технологии. Их компании гораздо более гибкие в плане взаимодействия. И есть формы, когда их работа с российскими компаниями не влечет никаких рисков. Так что решение всегда найдется. И мы видим, что существенных сдвигов по срокам прежних планов у нас не происходит. Что же касается плана добычи, он у нас очень четкий, стабильный с плановым приростом, и на него никакие технологические сложности не влияют. А время наверстать у нас есть. Сейчас на это выделяются необходимые средства, и уже есть результат.

Ямал всегда был известен, как газовая столица России, но теперь у вас появилось много новых нефтяных месторождений.

— Да, но все-таки безусловный приоритет Ямала — это газ. У нас сосредоточено свыше 80% всей газовой добычи страны. Но роль жидких углеводородов, действительно, растет. Если взять за точку отсчета 2015 год, то в этом году мы удвоим добычу жидкого компонента (нефть плюс конденсат). По нефти мы находились на уровне 20 млн тонн в год, а по итогам этого года выходим на планку в 35 млн тонн. Это произошло благодаря инфраструктурным решениям: уже упомянутый нефтепровод Заполярье — Пурпе — Самотлор позволил подключить новые месторождения к трубопроводной системе «Транснефти» и тем самым ускорить их освоение.

Растущая добыча жидких углеводородов нас очень радует, потому что это новые проекты, в большей своей части международные. У нас BP снова заходит в Харампурский проект, на повестке есть даже индийские компании. Это технологически более сложные проекты, что требует международной кооперации, и это хорошая площадка взаимодействия со всеми странами.

И с какими же из них идет наиболее активное сотрудничество?

— На территории Ямала уже появился весь развитый мир. Конечно, это наши традиционные партнеры — Франция, Германия, недавно появилась Австрия. Есть тесное взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в первую очередь, с Китаем. Сейчас идут активные обсуждения с коллегами из других стран — Саудовская Аравия, Южная Корея и даже Индия. Мы всем рады. Ямал, действительно, становится территорий эффективного международного сотрудничества.

Иностранцам вы интересны только потому, что у вас огромные запасы газа, или вы создаете для них какие-то благоприятные условия?

— В первую очередь, это, конечно, заслуга российских компаний, которые выстраивают стратегические партнерские отношения. Это и «Новатэк» , и «Газпром» , и «Роснефть» . Мы со своей стороны предоставляем режим максимальных преференций. Это, например, льготы по налогам, которые находятся в нашем ведении, — налог на имущество, налог на прибыль. Оказываем содействие в том, что касается землепользования, природопользования. Мы выстраиваем с компаниями долгосрочные доверительные отношения, направленные на то, чтобы они принимали свои инвестиционные решения как можно раньше. В любом случае общий бюджетный эффект от запуска проектов десятикратно перекрывает то, что мы теряем на льготах.

Нас радует появление совместных предприятий, потому что они еще выше поднимают планку социальной ответственности, экологической ответственности. Также иностранные компании очень чутки в отношении коренных народов. Мы со своей стороны делаем все возможное для развития сотрудничества. В конце марта у нас была делегация австрийской компании OMV, они вошли в состав «Севернефтегазпрома». Это предприятие с давней историей международного капитала. Там раньше были немцы: корпорации E.ON, Wintershall, сейчас доли перераспределились, и появилась австрийская компания. С удовольствием с ними общаемся, обмениваемся накопленным опытом.

Помимо производственных задач, иностранцы как-то участвуют в жизни региона?

— Нас радует, что иностранные партнеры готовы идти на социальное партнерство. В частности, «Севернефтегазпром» и Wintershall строят инклюзивный детский сад для детей со сложностями по здоровью. Это уникальный проект, поддержанный иностранными партнерами. Благодаря таким решениям у нас и складываются долгосрочные хорошие отношения.

Как же вы их к этому привлекли?

— Культура социального партнерства давно развивается на Ямале. Наши партнеры сами понимают, что на этой территории нужно оставить добрый след. В масштабах инвестпрограммы компаний это незначительные цифры, но под их флагом делаются замечательные проекты, строятся объекты. У нас есть фонд «Ямине», который оплачивает лечение детей со сложными заболеваниями. Не всегда на месте можно оказать необходимую помощь, требуется выезд к лучшим специалистам, порой даже за рубеж. Так вот наши партнеры активно участвуют в поддержке фонда «Ямине». Также компании активно поддерживают текущие мероприятия в городах, например, связанные со спортом: помогают федерациям волейбола, фигурного катания, хоккея, в первую очередь, детского. Наши ребята ездят на соревнования и побеждают. Дети счастливы, и это очень приятная сторона партнерства с компаниями ТЭК.