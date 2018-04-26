Детские поликлиники в моногородах Карелии получат новое оборудование 

Республике будут выделены средства резервного фонда правительства РФ.
В Карелии продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие моногородов. В республике такой статус имеют 11 населенных пунктов.
Как сообщили в Минздраве республики, из резервного фонда правительства РФ Карелии выделены 69,4 млн рублей. Эти деньги предназначены для реализации в 2018 году мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, в том числе в ряде моногородов.
Детские поликлиники будут оснащены современным медицинским оборудованием. Минздравом Карелии в настоящее время формируется перечень необходимой медицинской техники, и после согласования его с Министерством здравоохранения России начнется процедура закупок.
По материалам: ptzgovorit.ru