Детские поликлиники в моногородах Карелии получат новое оборудование

Республике будут выделены средства резервного фонда правительства РФ.

В Карелии продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие моногородов. В республике такой статус имеют 11 населенных пунктов.

Как сообщили в Минздраве республики, из резервного фонда правительства РФ Карелии выделены 69,4 млн рублей. Эти деньги предназначены для реализации в 2018 году мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, в том числе в ряде моногородов.