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Детские поликлиники в моногородах Карелии получат новое оборудование
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Детские поликлиники в моногородах Карелии получат новое оборудование 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Республике будут выделены средства резервного фонда правительства РФ.
В Карелии продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие моногородов. В республике такой статус имеют 11 населенных пунктов.
Как сообщили в Минздраве республики, из резервного фонда правительства РФ Карелии выделены 69,4 млн рублей. Эти деньги предназначены для реализации в 2018 году мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, в том числе в ряде моногородов.
Детские поликлиники будут оснащены современным медицинским оборудованием. Минздравом Карелии в настоящее время формируется перечень необходимой медицинской техники, и после согласования его с Министерством здравоохранения России начнется процедура закупок.
По материалам: ptzgovorit.ru
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