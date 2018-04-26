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Общественники предлагают создать сайт с указанием опасных мест на дорогах Петербурга
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Общественники предлагают создать сайт с указанием опасных мест на дорогах Петербурга 

ТАСС 54 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Общественный совет при Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ предложил создать сайт с перечнем опасных мест на транспортных объектах в Петербурге. Инициативу в четверг озвучил председатель совета Александр Дворянский в рамках круглого стола по вопросам транспортной безопасности.
"Мы просим Общественную палату рассмотреть наше предложение создать сайт «Сохрани себе жизнь» о безопасности на транспорте. Необходимо провести мониторинг наиболее опасных мест и опубликовать их. Они и сейчас известны прокуратуре, полиции, следствию. Надо работать на опережение", — сказал Дворянский.
Инициативу поддержали детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова и зампредседателя Общественной палаты города, президент СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Александр Вахмистров. На какой именно платформе может функционировать сайт, пока неизвестно.
"Может, его следует создать на портале госзакупок, потому что его часто посещают", — предположил Вахмистров.
"Последней каплей стал несчастный случай осенью, когда на железнодорожных путях в районе Туристской улицы (Приморский район Петербурга) была смертельно травмирована выпускница школы. Этот случай был седьмым за год на этом переезде и нас поразило, что на одном сайте жители города создали петицию «Сделайте ж/д переезд на Туристкой безопасным». В марте она собрала 268 тыс. подписей. Такого проявления гражданской активности мы давно не видели", — отметил Дворянский.
Представители Октябрьской железной дороги сообщили, что на переходе, который региональные СМИ называют «смертельным», увеличено количество звуковых и световых сигнализаций, установлена напольная сигнализация, которая синхронизирована со светофором. Вахмистров также подчеркнул, что лично обратится к главе городского комитета по транспорту с просьбой увеличить безопасность на этом переезде.
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