Родственники диджея Авичи намекнули на его самоубийство

Авичи

На днях должен появиться полицейский отчет о первых результатах расследования смерти 28-летнего Авичи (Avicii). Напомним, на прошлой неделе шведский диджей, ставший мировой звездой танцевальной музыки, был обнаружен мертвым в одной из гостиниц столицы Омана. Спустя некоторое время семья Авичи обнародовала официальное заявление, в котором поблагодарила поклонников его творчества за поддержку, а теперь в прессе появилось второе заявление родственников диджея.

Авичи

В новом открытом письме родные Тима Берглинга (настоящее имя Авичи — прим.ред.) рассказали о нем: вспомнили, каким он был, и что его беспокоило. Слова родных умершего намекают на то, что причиной смерти могло стать самоубийство.

Наш любимый Тим был искателем с хрупкой творческой душой, стремившейся найти ответы на экзистенциальные вопросы. Он был успешным перфекционистом и работал в бешеном ритме, который привел к стрессу. Перестав гастролировать, Тим хотел обрести гармонию и счастье, которое было невозможно без создания музыки. Он боролся с мыслями о жизни, смысле и счастье. Он больше не мог продолжать. Хотел обрести покой. Тим не был создан для машины бизнеса, в которой оказался. Любил своих поклонников, но избегал внимания,

— написали близкие Авичи о нем.