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Воробьев пожелал всем хорошо отдохнуть на майских праздниках
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Воробьев пожелал всем хорошо отдохнуть на майских праздниках 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал жителям региона хорошего отдыха на майских праздниках.
«Май — месяц насыщенный и особый для нашей страны. Хочу всем пожелать бодрости духа, сил и хорошо отдохнуть на майских праздниках», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он также отметил, что майские выходные всегда связаны с ожиданием самого большого и великого для страны праздника — Дня Победы.
«Очень приятно, что сегодня в школах и даже детских садах идет акция «Георгиевская лента», приходят наши ветераны. Да. Им уже не так просто, уже за 90 лет. Но они люди мужественные, приходят и рассказывают нашим детям, внукам о том, как это было. Это священные, особые дни», — сказал Воробьев.
Он добавил, что майские праздники традиционно являются началом дачного сезона. Праздники каждый использует максимально полезно для себя и своей семьи.
«Очень надеюсь, что акция, которую мы проводим («Лес Победы» — ред.), также привлечет большое количество неравнодушных людей, по крайней мере, я всегда с благодарностью обращаюсь к тем, кто выходит в эти дни и высаживает новые сады, деревья, скверы и парки. Даже у себя на участке — все рано это очень приятно», — отметил губернатор.
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