Под Калининградом появилась аллея краснолистных дубов

Мой Калининград. В Калининградской области в центре развития одаренных детей, что в поселке Ушаково гурьевского городско округа, 25 апреля высадили аллею красных дубов.

Это совместная акция Общественной палаты Калининградской области и Калининградского городского совета ветеранов приурочена ко Дню Победы.

В акции участвовали представители городских ветеранских организаций Калининграда и члены областной общественной палаты.

Почетным гостем акции стал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Федорович Редькин. После посадки саженцев дуба он с удовольствием ответил на вопросы учащихся центра.

Ветерана спрашивали о боевом прошлом, интересовались его семьей. Особенно растрогался Анатолий Филиппович, когда его спросили о детских увлечениях. Пожилой мужчина рассказал, как впервые в жизни познакомился со звуковым кинематографом и уже только в подростковом возрасте увидел первый самолет в своей жизни. В дальнейшем именно с авиацией он и связал свою жизнь прокомментировали собкору в Калининграде в Общественной палате Калининградской области.

Для ветеранов и членов Общественной палаты экскурсию по центру провел Александр Белых. Он возглавляет экспертный совет Общественной палаты Калининградской области и работает заместителем директора центра. Белых показал учебные и жилые корпуса центра, классы, где в это время шли занятия и рассказал об истории создания образовательного учреждения.

Член Общественной палаты контр-адмирал Юрий Крысов пожелал «ушаковцам» быть старательными в учебе, с уважением относиться к старшему поколению и помнить свою историю. Он также постарался разъяснить подросткам разницу между работой и службой, которая не ограничена временным регламентом.

Члены Общественной палаты Игорь Самсонов, Екатерина Тимофеева и Сергей Российский предложили проводить регулярные встречи под сенью краснолистных дубов, которым предстоит расти пару столетий.

Центр развития одаренных детей Калининградской области был создан 23 октября 2013 года на базе круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег». Деятельность центра заключается в предоставлении дополнительных возможностей для одаренных и высокомотивированных к обучению детей.