Новгородская Белая башня открылась для посещения после длительной реставрации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. / ТАСС /. Новгородский музей-заповедник открыл для посещения новый музейный объект — Белую (Алексеевскую) башню XVI века, работа над реставрацией которого велась с 2012 года, передает корреспондент ТАСС. В субботу башня готова принять посетителей.

"Мы открываем башню пока как архитектурный объект, здесь экспозиции нет, но это в своем роде и плюс, потому что сейчас посетитель может заглянуть в любой уголок башни, а потом, когда мы создадим экспозицию, что-то будет закрыто. Сейчас ее можно досконально исследовать, заглянуть в каждую бойницу", — рассказал на пресс-показе ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Илья Хохлов

Как рассказала ТАСС архитектор-реставратор Марина Куцеволова, которая участвовала в процессе восстановления памятника, проектные работы начались в 2012 году, а в 2015-м запустили реставрацию на самом объекте. Работы велись методом фрагментарной реставрации, существенно не меняющей облик памятника. «Проведена большая работа по приспособлению памятника под современное использование — это внедрение таких новых элементов, как лестница, перегородки. Плюс оборудование всеми сетями инженерными — вода, тепло, современная система пожаротушения», — уточнила собеседница агентства.

Сотрудники Музея-заповедника также уточнили, что реставрация обошлась в 66 млн рублей, еще 25 млн волжат в создание будущей экспозиции. Весь проект реализуется при поддержке Международного банка реконструкции и развития.

Будущая экспозиция

Формирование экспозиции, которая будет носить название «Оборонительные сооружения древнего Новгорода», планируется завершить в 2019 году, сейчас в новом музее выставлены только ее элементы. На пресс-показе сотрудники музея представили пищаль (пушку) XVII века и артиллерийские принадлежности.

"В экспозиции будет в том числе и мультимедийное оборудование, игры, графические реконструкции, это будет современно, чтобы заинтересовать разных людей. Единственное, от чего мы хотели бы уйти — от плоскостного материала на стены, потому что сами стены — это объект показа, антураж", — рассказал ТАСС Хохлов. При оформлении сотрудники музея планируют использовать как подлинные предметы из фондов, так и научные реконструкции предметов вооружения, воинского снаряжения и обмундирования.

По словам Хохлова, помимо оборонительных сооружений древнего Новгорода, экспозиция также расскажет об исторических событиях того времени. В частности, один из разделов посвятят штурму Новгорода шведами в 1611 году.

История башни

Белая (Алексеевская) башня — единственная сохранившаяся каменная башня внешнего оборонительного пояса города конца XVI-XVII веков. Она была частью оборонительной линии Новгорода, которая достигала около 11 км. Реконструкция оборонительных укреплений города в конце XVI века началась по распоряжению Ивана Грозного и была вызвана необходимостью их усиления в условиях ведения Ливонской войны.

В середине XVII века башню капитально отремонтировали и побелили, отчего она получила второе название — «Белая». К началу XVIII века конструкция окончательно утратила свое оборонительное значение.

"В 1700 году здесь случился пожар, и после этого башня была заброшена. В XIX веке, как писали краеведы, это было место для уединения влюбленных парочек. Получается, башня пустовала порядка 300 лет, за исключением короткого периода после войны, когда люди вынужденно здесь жили. Поэтому впервые за 300 лет здесь возрождается жизнь, но уже в другом виде, это уже не оборонительное сооружение", — отметил ведущий научный сотрудник музея-заповедника.