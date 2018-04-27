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Вместо цветов в поющую Шурыгину кинули живую курицу
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Вместо цветов в поющую Шурыгину кинули живую курицу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во время выступления Дианы Шурыгиной с малоизвестным певцом Сашей Актом пранкеры швырнули в новоиспеченную певицу живой курицей. Об этом сообщила газета «Известия».
Презентация первой песни Дианы Шурыгиной и певца Саши Акта, которая проходила в кафе «Гладиатор» на юбилее артиста Сергея Филимонова была прервана неординарным событием. В новоявленную певицу прямо во время исполнения песни пранкеры «Братья Гавс» и их лидер Султан Зак кинули живую курицу, а после пранкер подрался с мужем Шурыгиной, который набросился на него с кулаками.
Данный инцидент выявил одно нелестное для певицы обстоятельство: всем стало очевидно, что Диана Шурыгина выступала под фонограмму.
Ранее скандально известная Диана Шурыгина рассказала телеканалу «360», что пока не думала о том, чтобы спеть дуэтом с бывшей ведущей «Дома‐2» Ольгой Бузовой, но не исключает такой возможности.
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