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Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве
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Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: Дни.ру
Очередная попытка Дианы Шурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертву изнасилования кинули живой птицей.
В Московском ресторане «Гладиатор» сегодня многолюдно — проходит сборный концерт подзабытых звезд нашей эстрады: Пьер Нарцисс, Алиса Мон, Александр Песков, Евгений Осин, Игорь Наджиев, Андрей Алексин и многие другие. Шурыгиной, в дуэте с вокалистом Сашей Актом, тоже разрешили поучаствовать в мероприятии.
Перед выступлением она с удовольствием давала интервью журналистам. «Мы записали три песни, которые позже выложили в Интернет. Сегодня состоится мой дебют. Честно сказать, мы вообще не готовились, записали песню в студии меньше, чем за час. Наверное, чем больше подготовка, тем сильнее волнение. А сегодня, перед самим исполнением, нет ни капли волнения, одно только нетерпение: поскорее бы уже выступить», — рассказала девушка.
И вот настал тот самый час: Диана и Саша на сцене. Шурыгина небрежно облокотилась на высокий барный стул, улыбающийся Акт присел у ее ног. Молодые люди затянули свой хит, и вдруг, перед Шурыгиной пролетает белая курица и приземляется у ее ног.
Диана, оторопев, замолкает, отводит микрофон в сторону, а тем временем из колонок голосом Шурыгиной продолжает петь фонограмма. На парня, выкинувшего пернатое, тут же набросился с кулаками муж певицы Андрей Шлянин, завязалась драка, юноши надавали друг другу тумаков, после чего неизвестного нарушителя спокойствия скрутили и вывели из помещения, он успел сбежать до приезда полиции.
Испуганная Диана поспешила отчитаться перед прессой. «Какой-то человек, я даже не узнала его, он кинул курицу во время нашего выступления. Это, конечно, не смешно. Это больной человек, и мне жалко его. Нужно вызывать не полицию, а „скорую помощь“, потому что убогим и больным нужно обязательно помогать. Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями он делает хуже только себе. Это ненормально!», — цитирует артистку издание СтарХит.
Отметим, что это третья попытка Дианы и Саши представить на суд общественности свое музыкальное творение. В первый раз блеснуть на сцене Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта «Дом-2».
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