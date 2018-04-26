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В районе Люблино научат танцевать
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В районе Люблино научат танцевать 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Мастер-класс «Танцуем вместе» в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» проведут в одном из структурных подразделений культурного центра имени И. М. Астахова.
— Танцевальная разминка для всей семьи пройдет в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп», — сказала менеджер по культурно-массовому досугу КЦ имени И. М. Астахова Анастасия Дамарская. — Участники разминки под веселую и зажигательную музыку будут повторять движения за ведущим.
Желающих научиться танцевать ждут 29 апреля по адресу: улица Краснодарская, 21. Начало — в 11.00. Вход свободный, но предварительно нужно записаться по телефону: 8 (495) 351-14-67.
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