В районе Люблино научат танцевать

Мастер-класс «Танцуем вместе» в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» проведут в одном из структурных подразделений культурного центра имени И. М. Астахова.

— Танцевальная разминка для всей семьи пройдет в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп», — сказала менеджер по культурно-массовому досугу КЦ имени И. М. Астахова Анастасия Дамарская. — Участники разминки под веселую и зажигательную музыку будут повторять движения за ведущим.

Желающих научиться танцевать ждут 29 апреля по адресу: улица Краснодарская, 21. Начало — в 11.00. Вход свободный, но предварительно нужно записаться по телефону: 8 (495) 351-14-67.