У Сергея «Паука» Троицкого случился сердечный приступ

Об этом «Ридусу» сообщила фотограф группы Мария Рунова. «Пока Сергей будет лечится амбулаторно, рядом с ним находится наш друг. За его состоянием следят, я думаю, все будет хорошо», — заявила Мария.

Причиной приступа она назвала слабое здоровье и сильное переутомление: «У него высокое давление под двести. У него бывает плохо с сердцем, я его несколько раз в таком состоянии заставала. Сергей в последнее время сильно перетрудился, он много работал. У него перелом позвоночника: ему приходится писать-сводить треки непосредственно стоя. Это действительно тяжело. Кроме того, приходится заниматься всякими делами по хозяйству. У него есть еще проблемы со сном».

Ранее на странице Сергея Троицкого Вконтакте и на официальной страничке группы «Коррозия металла» появилось сообщение, что концерт, назначенный на 27 апреля, будет отменен по причине отравления «Паука» раствором цианистого калия.

Мария Рунова объяснила «Ридусу» , что концерт действительно не состоится ввиду плохого состояния музыканта. Сообщения же про отравления были написаны бывшей женой Сергея Ириной.

«Она подобрала пароль к его аккаунту. У них там какие-то свои семейные разборки, он с ней развелся, она на него обижена. попыталась пропесочить не только меня, но и его дочку Екатерину, девушку Светлану и так далее, это писал не он», — заявила Мария Рунова.

С ее слов, пока Сергей Троицкий не в состоянии написать что-либо по этому поводу в социальных сетях. Однако в ближайшее время уже стоит ожидать что-нибудь, вроде «Паука никто не травил, например».