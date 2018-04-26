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У Сергея «Паука» Троицкого случился сердечный приступ
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У Сергея «Паука» Троицкого случился сердечный приступ 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Об этом «Ридусу» сообщила фотограф группы Мария Рунова. «Пока Сергей будет лечится амбулаторно, рядом с ним находится наш друг. За его состоянием следят, я думаю, все будет хорошо», — заявила Мария.
Причиной приступа она назвала слабое здоровье и сильное переутомление: «У него высокое давление под двести. У него бывает плохо с сердцем, я его несколько раз в таком состоянии заставала. Сергей в последнее время сильно перетрудился, он много работал. У него перелом позвоночника: ему приходится писать-сводить треки непосредственно стоя. Это действительно тяжело. Кроме того, приходится заниматься всякими делами по хозяйству. У него есть еще проблемы со сном».
Ранее на странице Сергея Троицкого Вконтакте и на официальной страничке группы «Коррозия металла» появилось сообщение, что концерт, назначенный на 27 апреля, будет отменен по причине отравления «Паука» раствором цианистого калия.
Мария Рунова объяснила «Ридусу», что концерт действительно не состоится ввиду плохого состояния музыканта. Сообщения же про отравления были написаны бывшей женой Сергея Ириной.
«Она подобрала пароль к его аккаунту. У них там какие-то свои семейные разборки, он с ней развелся, она на него обижена. попыталась пропесочить не только меня, но и его дочку Екатерину, девушку Светлану и так далее, это писал не он», — заявила Мария Рунова.
С ее слов, пока Сергей Троицкий не в состоянии написать что-либо по этому поводу в социальных сетях. Однако в ближайшее время уже стоит ожидать что-нибудь, вроде «Паука никто не травил, например».
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