Что показали в комиксе-прелюдии к «Войне бесконечности»

Не так уж и давно в свет вышли 2 выпуска комикса-прелюдии к предстоящему триквелу «Мстителей». Когда премьера столь близко, многим из Вас, думаю, будет интересно, о чем же они были. Здесь Вы увидите, что в рассказали в первом из этих 2 выпусков.

Логическим концом Гражданской войны в фильме стала встреча Земо, ЖЧ, Кэпа и Баки на заброшенной советской базе. Повествование комикса и начинается именно с этих событий, показанных в конце третьего фильма о Кэпе.

Нам показывают, как Земо во всем признается, рассказывает свой план. Затем он показывает им запись момента гибели Говарда Старка , отца ЖЧ, в которой был повинен «зомбированный» Железный солдат. Тони, видя это, не может это принять и бросается на Баки в ярости. Кэп пытается предотвратить драку, но у него не удается. Но в итоге Кэп и Баки одолевают Тони и уходят с базы. Кэп при этом оставляет щит.

Снаружи их встречает Т'Чалла. Он извиняется перед Баки и Кэпом, признает, что был просто обманут Земо. Он предлагает им отправиться с ним, чтобы скрыться от преследования — те соглашаются. Перед этим они посещают Плот — высокозащищенную тюрьму, где держали Сокола, Муравья и других членов команды Кэпа. Они освобождают их и вместе уходят.

Затем нам показывают беседу Кэпа, Т'Чаллы и его сестры Шури. Шури сообщает, что стереть зомби-программу Барнса будет очень сложно, но она справится.

Следующей сценой истории является диверсия Кэпа и Черной вдовы где-то в Ливане. Они на миссии, предотвращали попадание технологий Читаури в руки террористов. Стоит заметить, что и Кэп и Вдова уже в новых костюмах и с новыми прическами, которые нам впервые покажут лишь в ВБ.

Повествование этого выпуска подходит к концу в сцене, где нам показывают Тони. Тони сидит в лабаратории, модернизирует свой костюм. На заднем плане примечателен костюм Железного паука.

Тони скорбит об утраченном друге, но примириться с ним он не в силах. Он знает, что приближается глобальная угроза, с которой ему одному не справиться. Но все же он собирается принять этот бой в одиночку.

Следующим ждите обзор 2 выпуска этого комикса-прелюдии. В нем центральным персонажем является Доктор Стрэндж.