На Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната

В Екатеринбурге произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната №1, сообщает URA.RU. За медицинской помощью обратились 16 человек.

Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова , прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку.

«У пяти заболевших выделен норовирус второго типа. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников», — отметила она.

Представители Роспотребнадзора проверяют школьный пищеблок, берут пробы продуктов.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка после отравления этиловым спиртом.