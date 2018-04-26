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На Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната
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На Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната 

RT на русском 36 минут назад
В Екатеринбурге произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната №1, сообщает URA.RU. За медицинской помощью обратились 16 человек.
Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку.
«У пяти заболевших выделен норовирус второго типа. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников», — отметила она.
Представители Роспотребнадзора проверяют школьный пищеблок, берут пробы продуктов.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка после отравления этиловым спиртом.
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