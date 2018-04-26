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Исполком СНГ передал средства Центру детской онкологии и гематологии в Беларуси
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Исполком СНГ передал средства Центру детской онкологии и гематологии в Беларуси 

Мир24 34 минуты назад
В научно-практический центр детской онкологии и гематологии переданы средства, собранные исполкомом СНГ в рамках республиканского субботника, который проходит уже 11 лет подряд, передает телеканал «МИР 24».
Центр открыт в 1997 году. Туда приезжают лечиться дети и из других стран СНГ. В его структуру входят клиника, научный отдел и лечебно-диагностические подразделения. Благодаря применению современных способов диагностики и лечения, а также новым технологиям, по своим результатам Центр сопоставим с ведущими мировыми клиниками. Однако, признают сотрудники, сделать еще предстоит много.
«Нам нужна новая молекулярная лаборатория. Она очень дорогая. Мы за свои внебюджетные средства сделали проект, мы подкапливаем сейчас средства все гуманитарные, которые поступают для того, чтобы сделать реконструкцию и открыть эту новую молекулярную лабораторию», — рассказала директор центра Ольга Алейникова.
«Я считаю, что это один из ярких примеров сотрудничества государств-участников СНГ в сфере лечения болезней детей, связанных с онкологическими заболеваниями», — подчеркнул заместитель председателя Исполкома Агыбай Смагулов.
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