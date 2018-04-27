Матвиенко: Закон о поддержке многодетных семей будет подготовлен до конца года

"Что касается законопроекта, закрепляющего правовой статус и основные меры поддержки многодетных семей, то работа над ним идет", — сообщила она. В группу по подготовке документа вошли представители министерств, ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы , уполномоченный по правам ребенка, представители общественных организаций. «На сегодняшний день нами проведен мониторинг законодательства всех субъектов Российской Федерации в данной области. Вырабатывается общая концепция законопроекта. Думаю, что до конца нынешнего года работа будет завершена», — добавила глава СФ.

Она напомнила, что в минувшем году завершилось выполнение Национальной стратегии действий в интересах детей, в рамках которой поддержке семьи было уделено первостепенное внимание. Почти готова программа мероприятий по реализации Десятилетия детства, в которой тема семьи — одна из ведущих. Действует целый ряд законов, конкретных программ, федеральных и региональных, направленных на поддержку семьи. В том числе Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Законодательство в сфере поддержки семей с детьми постоянно совершенствуется, охватывает все направления, все вопросы укрепления семьи, ее финансовой и иной поддержки. Поэтому я пока не вижу необходимости в отдельной стратегии по защите интересов семьи", — заключила Валентина Матвиенко.