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Матвиенко: Закон о поддержке многодетных семей будет подготовлен до конца года
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Матвиенко: Закон о поддержке многодетных семей будет подготовлен до конца года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Концепция законопроекта, систематизирующего меры поддержки многодетных семей, будет сформулирована до конца этого года. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете".
"Что касается законопроекта, закрепляющего правовой статус и основные меры поддержки многодетных семей, то работа над ним идет", — сообщила она. В группу по подготовке документа вошли представители министерств, ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, уполномоченный по правам ребенка, представители общественных организаций. «На сегодняшний день нами проведен мониторинг законодательства всех субъектов Российской Федерации в данной области. Вырабатывается общая концепция законопроекта. Думаю, что до конца нынешнего года работа будет завершена», — добавила глава СФ.
Она напомнила, что в минувшем году завершилось выполнение Национальной стратегии действий в интересах детей, в рамках которой поддержке семьи было уделено первостепенное внимание. Почти готова программа мероприятий по реализации Десятилетия детства, в которой тема семьи — одна из ведущих. Действует целый ряд законов, конкретных программ, федеральных и региональных, направленных на поддержку семьи. В том числе Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
"Законодательство в сфере поддержки семей с детьми постоянно совершенствуется, охватывает все направления, все вопросы укрепления семьи, ее финансовой и иной поддержки. Поэтому я пока не вижу необходимости в отдельной стратегии по защите интересов семьи", — заключила Валентина Матвиенко.
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