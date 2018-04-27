«Такие вещи не повторяются»: Шоукейс-фестиваль «Боль» продвинул новую русскую музыку в Европу и поставил точку в Калининграде

«Боль» — музыкальный фестиваль под началом промоутера Степана Казарьяна, который начинался в 2015 практически как «тусовка для своих», а в этом году пройдет в течение двух дней и по прогнозам привлечет под десяток тысяч посетителей. Лайн-ап фестиваля «Боль» составляют артисты, формально объединенные под общей вывеской «новая русская волна», здесь играют те, кого можно записать в русскоязычный андерграунд. Среди них пост-панк-коллективы «Пасош» и Ploho, нойз-рокеры Sonic Death, витч-хаус-дуэт ICEP3AK, а также хип-хоп исполнители «Ленина пакет», Паша Техник, Хаски, ЛСП и многие другие. «Мы практически окупаемся за счёт продажи билетов, в России нет таких фестивалей», — заявляет в одном из интервью Казарьян. По его мнению, сейчас пришло время для международной экспансии «Боли». В этом году пять представителей фестиваля — коллективы «Спасибо», «Казускома», Shortparis, «Электрофорез» и «ГШ» — отправились в небольшое турне по городам Европы, которое финишировало 25 апреля в Калининграде, в бастионе Прегель. Несмотря на то, что «Боль» выпала на среду, а также на то, что семенящих во двор бастиона посетителей сопровождают грозные раскаты первого в этом году грома, мероприятие собирает несколько сот зрителей.

В глубине бастиона за железной дверью располагается гримерка — небольшая комната с диванами по углам, отапливаемая печкой-буржуйкой. По ней снуют около пятнадцати человек: пока одна группа настраивается, другие готовятся к выходу на сцену, распеваются, поглощают пиво в алюминиевых банках и фотографируются с псом Бандитом, принадлежащим местному промоутеру Насте Михеевой. Участники шоукейса охотно делятся друг с другом воспоминаниями о почти завершившемся фестивале. «Электрофорез» в восторге от Варшавы и удручены внешним видом Берлина, а также всерьез размышляют о турне по Польше в обозримом будущем. Shortparis не в восторге от Познани, где им не разрешили поставить барабанную установку в центре концертной площадки, но умудрились отыграть там самый мощный, по собственным словам, концерт тура. «ГШ», исполняющие импровизационный пост-панк, говорят о том, что не любят ездить в турне, до этого максимум выезжали на три выступления подряд и «очень тогда устали». При этом шоукейс фестиваля «Боль», насчитывавший пять концертов в пяти разных городах, их так не вымотал — в недостатки записывают разве что болезнь вокалистки Кати Шилоносовой, которая настигла ее на подъезде к Калининграду. «В этот раз вообще все очень чиллово», — резюмирует она. «Все люди взрослые, спокойные», — вторит ей гитарист «ГШ» Женя Горбунов.