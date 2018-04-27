Под ноль: Делевинь, Самбурская и другие звезды, которые не побоялись побриться налысо

Длинные волосы во все времена вызывали восхищение окружающих, ведь они придают образу женственность, сексуальность и шарм. Но, очевидно, некоторых звезд мало заботит соответствие общепринятым канонам красоты. Возможно, все это от непоколебимой веры в любовь и преданность фанатов.

Актрисам редко выпадает сыграть жесткую волевую героиню, поэтому некоторые идут на крайние меры. Вот тебе отличное доказательство — главная роль Деми Мур в фильме «Солдат Джейн», 1997 года. Мур, кстати, одна из первых актрис, кто пожертвовал своими волосами ради кино.

Если некоторые считают, что расстаться с локонами — героический поступок, то для других это не больше, чем отдать дань моде. На улицах все чаще можно увидеть «бритоголовых» девушек. Делают они это ради самовыражения или по иным соображениям, доподлинно пока не известно.

Но про одну мы все же знаем наверняка. Всем известная актриса «вампирской саги» Кристен Стюарт запомнилась зрителям в роли депрессивной принцессы. От этого образа бунтарка Кристен сбегает всеми возможными способами. И заметьте, что у нее это неплохо получается.

Стрижка «под мальчика» никогда еще не была настолько актуальной, как в эру неофеминизма. Правда, причиной этому послужила скорее поп-культура, нежели мода. Наступает эпоха новой женственности, в которой важны индивидуальность, комфорт и фактура, а длинная и завитая копна больше не пример для подражания.

В моде нешаблонная красота, а консерватизм уходит на второй план. Только взгляни на Кару Делевинь , Кэти Перри и других знаменитостей, которые не боятся показать свою уникальность, и сразу все поймешь.

Поделись с нами своими экспериментами со внешностью. Делала ли ты экстравагантные стрижки в своей жизни?

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Фото: Getty Images, Instagram, архивы пресс-служб