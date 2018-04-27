Декольте до пояса, дерзкие платья и смелые разрезы: российские кинодивы дали фору голливудским красоткам на церемонии закрытия ММКФ-2018

Марии Кожевниковой и Несмотря на обилие роскошных нарядов, особое внимание было приковано к Елизавете Боярской Наталье Бардо , которые сделали ставку на черное и не прогадали. Глубокие декольте, пикантные разрезы и осиные талии — актрисы всерьез подошли к созданию эффектных образов.

А вот перейти на белую сторону в этот вечер решили Катерина Шпица, Мария Погребняк, Аглая Тарасова и Саша Савельева.

Больше снимков звезд смотри в нашей фотогалерее и не забудь написать в комментариях, чей наряд понравился тебе больше, а чей оказался самыми провальным.

А мы пока расскажем, какой же вердикт вынесло жюри ММКФ-2018.

Специальный приз жюри — «Ню», Россия, реж. Ян Гэ Приз за лучшую режиссуру — «Спитак», Россия-Армения, реж. Александр Котт

Приз за лучшее исполнение женской роли — Джованна Меццоджорно , «Неаполь под пеленой», Италия

Приз за лучшее исполнение мужской роли — Киран Чарнок , «Заблудшие», Новая Зеландия

«Серебряный Святой Георгий» за лучший фильм конкурса документального кино — «Чистильщики», реж. Ганс Блок, Мориц Ризевик, Германия-Бразилия

«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм — «Конфетка», реж. Ракан Маяси, Палестина-Ливан

Приз за вклад в мировой кинематограф — Олег Табаков