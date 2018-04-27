Декольте до пояса, дерзкие платья и смелые разрезы: российские кинодивы дали фору голливудским красоткам на церемонии закрытия ММКФ-2018 

Несмотря на капризную московскую погоду, кинодивы и другие звезды вышли на красную ковровую дорожку перед кинотеатром «Россия», продемонстрировав себя во всей красе. Среди гостей были замечены Катерина Шпица, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Мария Погребняк, Ян Гэ, Ирин Безрукова, Екатерина Одинцова, Анна Михайловская, Никита Михалков, Настасья Киснки, Джон Сэвидж, Бланка Бланко, «Мисс Россия-2018» Юлия Полячихина, которая, похоже, постепенно вливается в светскую жизнь, а также беременная Анна Цуканова-Котт с мужем.
Несмотря на обилие роскошных нарядов, особое внимание было приковано к Елизавете Боярской, Марии Кожевниковой и Наталье Бардо, которые сделали ставку на черное и не прогадали. Глубокие декольте, пикантные разрезы и осиные талии — актрисы всерьез подошли к созданию эффектных образов.
А вот перейти на белую сторону в этот вечер решили Катерина Шпица, Мария Погребняк, Аглая Тарасова и Саша Савельева.
Вероятно, в попытке создать неповторимый наряд, некоторые звездные красотки слегка перестарались, а другие явно придерживались принципа все лучшее сразу. Так, очередной модный провал ждал Лукерью Ильяшенко, Бланку Бланко, Аллу Довлатову, Кристину Шаповалову, Анну Михайловскую и не только.
Больше снимков звезд смотри в нашей фотогалерее и не забудь написать в комментариях, чей наряд понравился тебе больше, а чей оказался самыми провальным.
А мы пока расскажем, какой же вердикт вынесло жюри ММКФ-2018.
«Золотой Святой Георгий» за лучший фильм — «Царь-птица», Россия, реж. Эдуард Новиков
Специальный приз жюри — «Ню», Россия, реж. Ян Гэ Приз за лучшую режиссуру — «Спитак», Россия-Армения, реж. Александр Котт
Приз за лучшее исполнение женской роли — Джованна Меццоджорно, «Неаполь под пеленой», Италия
Приз за лучшее исполнение мужской роли — Киран Чарнок, «Заблудшие», Новая Зеландия
«Серебряный Святой Георгий» за лучший фильм конкурса документального кино — «Чистильщики», реж. Ганс Блок, Мориц Ризевик, Германия-Бразилия
«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм — «Конфетка», реж. Ракан Маяси, Палестина-Ливан
Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского „Верю. Константин Станиславский“ — Настасья Кински.
Приз за вклад в мировой кинематограф — Олег Табаков
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Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru