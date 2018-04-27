Русское географическое общество проводит II Всероссийский конкурс «Лучший гид России»

Для участия в конкурсе надо снять двухминутный ролик на русском языке, где был бы красочный, увлекательный рассказ о культурной, музейной или природной особинке края.

Русское географическое общество (РГО) проводит II Всероссийский конкурс «Лучший гид России». Цель этого уникального проекта — найти увлеченных и талантливых людей, способных так рассказать о дорогих сердцу местах, об их достопримечательностях, чтобы как можно больше. Принять участие в конкурсе соревновании может любой человек, как профессиональный гид, так и любитель.

Для этого надо снять двухминутный ролик на русском языке, где был бы красочный, увлекательный рассказ о культурной, музейной или природной особинке края.

После этого загрузить снятый видеофильм на файлообменник и предложить в качестве новости в официальной группе РГО «ВКонтакте» до 31 июля 2018 года. Кроме этого, необходимо выложить ролик на личной странице «ВКонтакте», указав хештег #ЛучшийГидРоссии.

На конкурс принимаются работы, посвященные историко-культурному наследию только России, а вот попробовать свои силы и снять собственную мини-экскурсию могут жители любой страны.

Номинации в конкурсе следующие: «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель», «Гид-любитель до 18 лет».