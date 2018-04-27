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Русское географическое общество проводит II Всероссийский конкурс «Лучший гид России»
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Русское географическое общество проводит II Всероссийский конкурс «Лучший гид России» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участия в конкурсе надо снять двухминутный ролик на русском языке, где был бы красочный, увлекательный рассказ о культурной, музейной или природной особинке края.
Русское географическое общество (РГО) проводит II Всероссийский конкурс «Лучший гид России». Цель этого уникального проекта — найти увлеченных и талантливых людей, способных так рассказать о дорогих сердцу местах, об их достопримечательностях, чтобы как можно больше. Принять участие в конкурсе соревновании может любой человек, как профессиональный гид, так и любитель.
Для этого надо снять двухминутный ролик на русском языке, где был бы красочный, увлекательный рассказ о культурной, музейной или природной особинке края.
После этого загрузить снятый видеофильм на файлообменник и предложить в качестве новости в официальной группе РГО «ВКонтакте» до 31 июля 2018 года. Кроме этого, необходимо выложить ролик на личной странице «ВКонтакте», указав хештег #ЛучшийГидРоссии.
На конкурс принимаются работы, посвященные историко-культурному наследию только России, а вот попробовать свои силы и снять собственную мини-экскурсию могут жители любой страны.
Номинации в конкурсе следующие: «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель», «Гид-любитель до 18 лет».
Победители получат уникальную возможность стать героями фильмов телеканала «Моя планета», а их авторские экскурсии увидит вся страна.
Лучшие гиды «взрослых» номинаций также получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат «детской» номинации станет обладателем профессиональной фотокамеры. Оценивать работы будут советник президента РГО по информационной политике, телеведущая Анастасия Чернобровина, главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, телеведущий, автор документальных фильмов Валдис Пельш, телеведущий Джон Уоррен, заместитель председателя комиссии РГО по развитию туризма Виктор Кружалин, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и тур-менеджеров Александр Осипов и другие именитые эксперты.
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