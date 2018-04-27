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Дагестанцы подарили щедрой хабаровчанке ковёр и назвали сестрой
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Дагестанцы подарили щедрой хабаровчанке ковёр и назвали сестрой 

Хабаровский край сегодня 22 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Постпредство Дагестана в Хабаровском крае в знак благодарности подарило ковер жительнице Хабаровска Оксане Музыка, пожертвовавшей весь свой выигрыш в лотерею на лечение больных дагестанских детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что женщина выиграла автомобиль в интернет-лотерее, но отказалась забирать приз. Хабаровчанка попросила организаторов розыгрыша продать машину и передать вырученные день в благотворительный фонд. В итоге 385 тысяч рублей были пожертвованы дагестанскому благотворительному фонду «Инсан», который помогает больным детям.
«Постоянный представитель Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев не смог остаться равнодушным, узнав об этой истории. На встрече с Оксаной Музыка в постпредстве он поблагодарил женщину за богоугодный поступок и заверил, что отныне Оксана дагестанцам сестра и все двери дагестанского народа перед ней открыты. Также в знак признательности постпред подарил благотворительнице ковер», — говорится на странице газеты «Махачкалинские известия» в Instagram.
Как сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Оксана Музыка, представители Дагестана договорились с ней о дальнейшем сотрудничестве, но раскрывать детали совместных проектов пока рано.
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