Бамбуковый банкет «Байсуньянь» в Ханчжоу 

Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Район Линьань /пров. Чжэцзян/, 26 апреля /Синьхуа/ — Линьаньский бамбуковый банкет «Байсуньянь» и фестиваль бамбуковой культуры 2018 года открылись сегодня в районе Линьань города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. На традиционном знаменитом банкете представлено более 300 блюд, приготовленных с использованием бамбука, начиная от самых простых до самых сложных и экзотических. Также здесь можно увидеть различные бамбуковые изделия и все, что так или иначе связано с культурой бамбука. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй