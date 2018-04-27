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Агутин рассказал о новом составе жюри «Голоса»
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Агутин рассказал о новом составе жюри «Голоса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант и наставник шоу «Голос» Леонид Агутин уверен, что состав жюри нового сезона проекта будет полностью обновлен, сообщает РИА «Новости».
Во время интервью Агутин ответил на вопрос о том, считает ли проект закрытым для себя. «Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет», — подчеркнул Агутин.
Он также добавил, что если его позовут, то он согласится.
Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного проекта The Voice, свои вариации шоу есть во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют «золотым составом» наставников, вместе они проработали с талантливыми начинающими звездами три сезона.
Ранее Рутгер Гарехт из команды Пелагеи стал победителем пятого сезона шоу «Голос. Дети».
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