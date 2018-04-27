Ещё
Агутин считает, что в новом сезоне шоу «Голос» полностью сменят состав жюри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агутин считает, что в новом сезоне шоу «Голос» полностью сменят состав жюри 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Известный музыкант Леонид Агутин считает, что состав жюри нового сезона проекта «Голос» будет полностью обновлен, но если его позовут, то он согласится.
Музыкальное шоу «Голос» — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют «золотым составом» наставников, они проработали вместе три сезона.
"Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет", — сказал Агутин РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он для себя этот проект закрытым.
"Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", — добавил он.
РИА Новости: последние новости
В Мурманской области сутки не мог пришвартоваться пароход с 40 пассажирами Ткаченко: в Саратовской области развивается паллиативная помощь Всемирный день цирка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы26
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Киноляпы, которые никто не замечал23
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение