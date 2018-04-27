Агутин считает, что в новом сезоне шоу «Голос» полностью сменят состав жюри

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости . Известный музыкант Леонид Агутин считает, что состав жюри нового сезона проекта «Голос» будет полностью обновлен, но если его позовут, то он согласится.

Музыкальное шоу «Голос» — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским , Пелагеей и Димой Биланом называют «золотым составом» наставников, они проработали вместе три сезона.

"Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет", — сказал Агутин РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он для себя этот проект закрытым.

"Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", — добавил он.