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На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут раздавать чай и тёплые пледы
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На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут раздавать чай и тёплые пледы 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Как идёт организация праздника Великой Победы обсудили в региональном правительстве на совете по делам ветеранов.
Сейчас в нашей области проживают более семи тысяч участников боевых действий. Среди них — около тысячи ветеранов, воевавших в Великой Отечественной. Всего два года назад их было в два раза больше. Специально для комфорта фронтовиков на время празднования Дня Победы в городе установят трибуны со стульями. На заседании также подняли вопрос и о восстановлении памятников героям войны.
В Калининградской области находится около двухсот воинских захоронений, мемориалов и памятных знаков. По сравнению с прошлым годом количество замечаний к их содержанию значительно сократилось. Однако, различные недостатки были обнаружены примерно на полусотне. Чаще всего это утрата слоя краски, потёки, сколы на плитах и плохо читаемые эпитафии. У муниципалитетов еще есть время, чтобы устранить эти проблемы до 9 мая.
Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской области:
— Практически вся наша земля — это памятник на памятнике. Это правильно, нужно помнить, нужно чтить, нужно ухаживать за могилами людей, тех, кто отдал за нас свою жизнь. И работа эта должна вестись в системном порядке. Собственно, сегодня об этом говорили. И мы видим, что такая работа ведётся в системном порядке. Я думаю, что к девятому мая вся работа такая будет проведена. И дальше поддержание их в хорошем состоянии будет продолжаться в плановом уже режиме.
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