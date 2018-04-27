На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут раздавать чай и тёплые пледы

Как идёт организация праздника Великой Победы обсудили в региональном правительстве на совете по делам ветеранов.

Сейчас в нашей области проживают более семи тысяч участников боевых действий. Среди них — около тысячи ветеранов, воевавших в Великой Отечественной. Всего два года назад их было в два раза больше. Специально для комфорта фронтовиков на время празднования Дня Победы в городе установят трибуны со стульями. На заседании также подняли вопрос и о восстановлении памятников героям войны.

В Калининградской области находится около двухсот воинских захоронений, мемориалов и памятных знаков. По сравнению с прошлым годом количество замечаний к их содержанию значительно сократилось. Однако, различные недостатки были обнаружены примерно на полусотне. Чаще всего это утрата слоя краски, потёки, сколы на плитах и плохо читаемые эпитафии. У муниципалитетов еще есть время, чтобы устранить эти проблемы до 9 мая.

— Практически вся наша земля — это памятник на памятнике. Это правильно, нужно помнить, нужно чтить, нужно ухаживать за могилами людей, тех, кто отдал за нас свою жизнь. И работа эта должна вестись в системном порядке. Собственно, сегодня об этом говорили. И мы видим, что такая работа ведётся в системном порядке. Я думаю, что к девятому мая вся работа такая будет проведена. И дальше поддержание их в хорошем состоянии будет продолжаться в плановом уже режиме.