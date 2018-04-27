Темой красноярского детского карнавала в этом году станет фэнтези

В Красноярске объявили тему детского карнавала, который пройдет 1 июня на проспекте Мира.

Темой праздничного шествия станет фэнтези. Она предполагает максимальное разнообразие и свободу творчества в создании костюмов.

«В мире фэнтези есть место всем: и рогатым, и хвостатым, и принцессам, и злым колдуньям, и пиратам, и Крагену. Без одних не было бы настоящей жизни у других», — считают организаторы события.

Колонны карнавала будут формироваться с 11:30 до 12:00 от улицы Горького. Далее шествие двинется в сторону ул. Перенсона.