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Темой красноярского детского карнавала в этом году станет фэнтези
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Темой красноярского детского карнавала в этом году станет фэнтези 

АиФ Красноярск 17 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске объявили тему детского карнавала, который пройдет 1 июня на проспекте Мира.
Темой праздничного шествия станет фэнтези. Она предполагает максимальное разнообразие и свободу творчества в создании костюмов.
«В мире фэнтези есть место всем: и рогатым, и хвостатым, и принцессам, и злым колдуньям, и пиратам, и Крагену. Без одних не было бы настоящей жизни у других», — считают организаторы события.
Колонны карнавала будут формироваться с 11:30 до 12:00 от улицы Горького. Далее шествие двинется в сторону ул. Перенсона.
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