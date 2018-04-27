Сальса, бачата, аргентинское танго: в Перми пройдут бесплатные мастер-классы и жаркие вечеринки

Ведущие танцевальные клубы города («Шаг Вперед», «SalsActive», «Familia», «El Corazon», «AEDANCE») объединились вместе, чтобы вся Пермь затанцевала. С 11 мая каждую вторую и четвертую пятницу пройдут бесплатные мастер-классы по сальсе, бачате, кизомбе, аргентинскому танго и жаркие танцевальные вечеринки.

Где? 3 мая организаторы обещали раскрыть интригу пермякам на новостном портале 59.ru, в новом танцевальном сообществе Vk.com/dancing_perm, а также на других информационных площадках.

А пока организаторы объявляют конкурс. До 2 мая присылайте в группу Vk.com/dancing_perm ваши варианты местонахождения нового места танцевальной силы в Перми. Первые семь участников, приславшие правильные ответы, получат билеты в кино на две персоны. Следите 3 мая за новостями в официальном сообществе. Организаторы обещают пермякам яркое танцевальное лето.

Сальса, бачата, аргентинское_2018-04-26 Возрастное ограничение: 16+

Информация о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте» Vk.com/dancing_perm.

Фото предоставлено танцевальной школой Familia, видео предоставил танцевальный клуб «Шаг Вперед».