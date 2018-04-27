Города-герои: на здании Манежа покажут фильмы о войне

С 1 по 11 мая по вечерам на фасаде здания Центрального выставочного зала «Манеж» можно будет увидеть сражающийся Сталинград, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками люфтваффе. Чтобы показать истории девяти городов-героев, выстоявших и внесших колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, используют технологию видеомэппинга. Она позволяет задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения с помощью проекторов и световых приборов. У каждого мини-фильма будет свое музыкальное и звуковое сопровождение, создающее у зрителя иллюзию полного присутствия.

«Показы посвятят Москве, Санкт-Петербургу (Ленинграду), Волгограду (Сталинграду), Керчи, Севастополю, Новороссийску, Туле, Мурманску и Смоленску. С помощью мощных проекторов на Манеже покажут сцены из их героического прошлого. Зрители увидят руины разрушенных зданий, марш колонн бронетехники и залпы будто бы оживших артиллерийских орудий», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

Вечерние показы продлятся два часа, с 21:00 до 23:00. Начинаться световой фильм будет со сцены отражения советскими войсками ночного налета на Москву. На фасаде появится темный силуэт Кремля, затем включатся прожекторы, а советские зенитные орудия начнут сбивать немецкие самолеты — «юнкерсы» и «хейнкели». После фасад Манежа при помощи световых эффектов покроют заснеженной брусчаткой, по которой прокатится колонна танков Т-34. Это напоминание о параде 1941 года на Красной площади, который провели, несмотря на все тяготы, 7 ноября, в разгар битвы за Москву. Парад доказал всему миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Все сцены будут сопровождаться рассказом о тех событиях.

Следующая история посвящена обороне Северной столицы. На фасаде покажут очертания ночного Ленинграда со шпилем Петропавловского собора и разводными мостами. Их сменят картины блокады. На здании Манежа появятся стволы 85 миллиметровых артиллерийских орудий и аэростаты для защиты от вражеской авиации. Также на здании Манежа покажут талоны на хлеб для детей — на 125, 200 и 300 граммов.

Еще один световой фильм расскажет о развернувшейся почти 76 лет назад битве за Сталинград — одном из самых масштабных сражений в истории человечества. Зрителям покажут городские руины с печально известным фонтаном «Детский хоровод» на центральной площади. В ходе войны он был почти полностью разрушен, однако спустя десятилетия в городе появилась реплика фонтана. Также с помощью видеомэппинга на Манеже продемонстрируют залп легендарной реактивной установки БМ-13 (катюши).

Видеоряд, посвященный прибрежным городам-героям — Новороссийску, Керчи и Севастополю, напомнит о морских сражениях, ночных бомбардировках и других эпизодах войны. На фасаде изобразят гигантские 305-миллиметровые береговые орудия, которые защищали Севастополь, торпедный катер и десантную баржу, на которых эвакуировали мирное население из Керчи.

Следующие фильмы расскажут о Мурманске, Туле и Смоленске. Из света предстанут баррикады мешков с песком, звенья истребителей и противотанковые ежи. На месте колонн Манежа нарисуют трубы от печей жилых домов Мурманска. Во время войны этот город пережил одни из самых сильных бомбардировок люфтваффе — немецкой боевой авиации. Также в видеоряде, посвященном трем городам, покажут военные плакаты «Народ и армия непобедимы» и «Больше металла — больше оружия». В какой-то момент фасад Манежа превратится в борт транспортного самолета с надписью на русском и английском языках «Привет нашим союзникам в СССР». Речь идет о воздушных поставках продуктов по ленд-лизу при помощи западных самолетов.

В завершение представления появится надпись золотым шрифтом на красном фоне «Павшим за Родину», а также памятные даты: 1941–1945 годы.

День Победы — праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.

Каждый год Москва отмечает День Победы. 9 мая в городе традиционно пройдет множество массовых мероприятий, главными из которых станут парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках.

Световые фильмы в честь 9 Мая стали традиционными для Москвы. В прошлом году они были посвящены письмам с фронта.