Клещи атаковали главным образом хабаровчан

Всего с начала сезона в медучреждения по поводу укуса клещей обратились более 200 жителей Хабаровского края. Наибольшее количество пострадавших отмечено в Хабаровске, Нанайском, Вяземском, Хабаровском и Амурском районах, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В Хабаровске с начала сезона зарегистрировано 160 случаев присасывания клещей. Среди них разносчиков энцефалита пока не зафиксировано, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик. — Основная масса — 129 случаев — за прошедшую неделю. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Советую всем, кто не прошёл иммунизацию и едет в лес, застраховаться в любой имеющей лицензию компании. Полис стоит рублей 200 — 250, а доза иммуноглобулина для взрослого человека — 8 — 10 тысяч рублей.

Чтобы уменьшить поголовье опасных кровососов, в краевой столице с 16 апреля проводится акарецидная (противоклещевая) обработка 151 участка. В первую очередь это места массового отдыха наседения: парки, скверы, бульвары, спортивные сооружения. Как сообщила Татьяна Скорик, на сегодня в Хабаровске обработаны все объекты в Краснофлотском, Кировском и Железнодорожном районах Хабаровска, 22 участка в Индустриальном районе. Обработаны четыре из шести городских кладбищ. В Центральном районе обработаны парк Динамо, парк имени Гайдара. Городские территории планируется обработать до 31 мая, деские лагеря будут обрабатываться перед заездом каждой смены вплоть до августа. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, всего обязательной акарецидной обработкой в этом году планируется охватить более 1600 гектаров территории края. Кроме того, в крае завершается вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Прививку получили уже более 110 тысяч жителей региона, из них 47 503 ребенка. В целом план по региону выполнен на 98 процентов. Напомним, право на бесплатную вакцину имеют дети в возрасте 1 года и старше, студенты, а также лица, относящиеся к профессиональным группам риска — работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники. Пройти вакцинацию можно до 1 мая в поликлиниках по месту жительства, в медкабинетах детских образовательных учреждений, средних и высших учебных заведений, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиники.

— При посещении лесопарковых зон надевайте светлую одежду, чтобы насекомых можно было быстро заметить, осматривайте друг друга каждые два часа, пользуйтесь противоклещевыми репеллентами — благо они сейчас продаются чуть ли не на каждом углу, а если клещ всё-таки присосался — немедленно обращайтесь в ближайшую поликлинику или больницу в хирургический кабинет или травмпункт, — советует Татьяна Скорик.